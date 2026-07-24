El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que ni China ni Rusia están apoyando a Irán con la venta de armamento para la guerra, al tiempo que les advirtió de que, si lo hicieran, sería «muy malo» para ambos países.

expresó el republicano en su red social Truth.

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Trump aseguró que su homólogo chino, Xi Jinping, le dijo durante su última reunión en mayo en Pekín que “no daría ni vendería armas, bajo ninguna circunstancia, a la República Islámica de Irán, y que esa promesa incluía a las empresas chinas”.

Fotografía de archivo de una reunión del presidente ruso, Vladimir Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, en Anchorage, Alaska. Foto: EFE/ Sergey Bobylev/ Sputnik / Kremlin Pool
Fotografía de archivo de una reunión del presidente ruso, Vladimir Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, en Anchorage, Alaska. Foto: EFE/ Sergey Bobylev/ Sputnik / Kremlin Pool
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El compromiso de Rusia frente a Irán

En cuanto al presidente ruso, Vladímir Putin, el líder norteamericano aseguró que el líder del Kremlin, “a pesar de la horrible guerra en Ucrania”, también le dijo que “no vendería armas a Irán”.

El inquilino de la Casa Blanca hizo estas declaraciones en plena escalada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, después de que ambos rompieran hace dos semanas el alto el fuego y hayan pasado a intercambiar ataques diarios en el golfo Pérsico.

Con información de EFE

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