Un buque portacontenedores en el puerto de Los Ángeles, California, EE.UU., el viernes 4 de abril de 2025. Fotógrafo: Kyle Grillot/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Estados Unidos comenzará a cobrar aranceles de entre 10% y 12.5% a las importaciones procedentes de la mayoría de sus principales socios comerciales, en su mayor paso hasta ahora para reconstruir el muro arancelario del presidente Donald Trump, desmantelado en parte por un fallo de la Corte Suprema.

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