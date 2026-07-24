Según el Mincetur, el arancel adicional impuesto por Estados Unidos al Perú será del 12.5%. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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como parte de una política para combatir el trabajo forzoso: Perú es una de las economías afectadas por esta tasa.

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur),

“La medida no alcanza a la totalidad de las exportaciones, dado que establece exclusiones para más de 2,000 productos, que representaron el 45% del valor de las importaciones estadounidenses procedentes del Perú“, acotaron.

Además, el Gobierno señaló que habían presentado al Congreso un proyecto de ley que prohíbe la importación de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso; pero este no fue abordado por el Legislativo.

“Su aprobación por el Parlamento peruano, constituirá, además, un avance concreto frente a la principal observación del USTR“, añadieron.

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