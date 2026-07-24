Donald Trump dispuso una serie de nuevos aranceles —de entre 10 y 12.5%— para las exportaciones que ingresen a Estados Unidos como parte de una política para combatir el trabajo forzoso: Perú es una de las economías afectadas por esta tasa.

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el arancel adicional para el Perú es de 12.5% y se aplica desde hoy.

“La medida no alcanza a la totalidad de las exportaciones, dado que establece exclusiones para más de 2,000 productos, que representaron el 45% del valor de las importaciones estadounidenses procedentes del Perú“, acotaron.

Además, el Gobierno señaló que habían presentado al Congreso un proyecto de ley que prohíbe la importación de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso; pero este no fue abordado por el Legislativo.

“Su aprobación por el Parlamento peruano, constituirá, además, un avance concreto frente a la principal observación del USTR“, añadieron.

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