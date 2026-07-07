La USTR, oficina comercial de EE.UU. podría ordenar aplicar aranceles a todos los productos peruanos de entre 10% a 12.5%. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Aunque ya acabó la legislatura regular, el Gobierno de José Balcázar aún ha remitido al Congreso de la República proyectos de ley para su atención. Y uno “choca” con los intereses de los principales socios comerciales de Perú: Estados Unidos (EE.UU.).

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