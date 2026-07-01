Tractor trailers at the Ysleta-Zaragoza International Bridge port of entry, on the US-Mexico border in Juarez, Chihuahua state, Mexico.
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Agencia Bloomberg
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Estados Unidos decidió no renovar su acuerdo comercial con Canadá y México, según declaró el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, y optó, en su lugar, por realizar revisiones anuales del pacto, una medida que podría generar incertidumbre entre las empresas que producen bienes en toda América del Norte.

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