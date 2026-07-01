El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, saludó a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones presidenciales y, a nombre de Donald Trump, aseguró que buscan continuar con su estrecha colaboración con el nuevo gobierno. “Como representante del presidente Trump puedo afirmar que EE.UU. espera continuar, en estrecha colaboración con este nuevo gobierno, con el trabajo conjunto entre nuestros países”.

“Seguimos unidos en seguridad regional, comercio y la prosperidad de nuestros pueblos”, escribió en X el embajador Navarro.

Al respecto, la próxima presidenta del Perú agradeció a Navarro por el saludo y reiteró su disposición en favor del vínculo con Estados Unidos.

“De nuestra parte, encontrará siempre la mejor disposición para fortalecer las relaciones y la cooperación entre el Perú y los Estados Unidos“, añadió Fujimori Higuchi.

Felicitaciones a @KeikoFujimori, presidenta electa del Perú. Como representante de @POTUS Trump puedo afirmar que EE. UU. espera continuar, en estrecha colaboración con este nuevo gobierno, con el trabajo conjunto entre nuestros países. Seguimos unidos en seguridad regional,… — Embajador Navarro (@USAmbPeru) June 30, 2026

Por último, la lideresa de Fuerza Popular reconoció que “están listos para trabajar conjuntamente desde el primer día”.

Vale añadir que el embajador Bernie Navarro tuvo un rol muy activo en la jornada democrática peruana, y participó como observador internacional y entabló reuniones con autoridades electorales.

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En X, el diplomático designado por Trump se muestra muy activo sobre la coyuntura peruana y ha criticado en más de una ocasión la injerencia china.