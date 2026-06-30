La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó este lunes el cómputo del 100% de las actas de la segunda vuelta presidencial. El resultado confirmó la victoria de Keiko Fujimori, quien obtuvo el 50,135% de los votos válidos (9′223.396), frente al 49,865% (9′173.755) alcanzado por Roberto Sánchez.

Con el cómputo concluido, la atención se traslada ahora al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Aunque la ONPE ya determinó el resultado de la votación, corresponde al máximo organismo electoral completar el procedimiento de proclamación antes de oficializar los resultados de la elección presidencial.

Según el JNE, este procedimiento comprende dos etapas. La primera es la proclamación descentralizada de resultados, que se realiza en cada circunscripción electoral a través de los Jurados Electorales Especiales (JEE). La segunda corresponde a la proclamación general, mediante la cual el Pleno del JNE oficializa el resultado nacional de los comicios.

Keiko Fujimori se pronunció tras el 100 % de actas escrutadas por parte de la ONPE y dijo que ahora espera la proclamación del JNE. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

Primer paso: proclamación descentralizada

La proclamación descentralizada comienza una vez concluidas las actuaciones relacionadas con las actas observadas y los pedidos de recuento previstos en la normativa electoral. Como parte de este procedimiento, las resoluciones son remitidas a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Posteriormente, cada Jurado Electoral Especial solicita el reporte del cómputo al 100% correspondiente a su circunscripción. Con ese reporte elabora el Acta de Proclamación Descentralizada de Resultados, documento que recoge oficialmente el resultado electoral de su jurisdicción.

La proclamación descentralizada se realiza en audiencia pública y este procedimiento debe completarse en todas las circunscripciones electorales del país antes de pasar a la siguiente etapa del proceso.

Segundo paso: proclamación general

Concluidas las proclamaciones descentralizadas, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones consolida los resultados de todas las circunscripciones electorales del país y elabora el Acta General de Proclamación de Resultados.

Finalmente, el JNE realiza la proclamación general en audiencia pública. Con ese acto oficializa los resultados nacionales de la segunda vuelta presidencial y concluye formalmente el proceso electoral.

De esta manera, el cómputo al 100% realizado por la ONPE confirmó quién obtuvo la mayoría de votos en la segunda vuelta, pero será la proclamación general del Jurado Nacional de Elecciones la que oficializará el resultado de la elección presidencial y pondrá fin al proceso electoral.