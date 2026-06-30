La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que el proceso de escrutinio de votos llegó a su etapa final luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informara que se alcanzó el 100% de las actas escrutadas y que todas las observaciones formuladas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) fueron resueltas. En ese contexto, señaló que ahora corresponde al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizar la proclamación oficial de los resultados.

A través de una publicación en su cuenta de X, Fujimori sostuvo que espera la proclamación del máximo organismo electoral. Según dijo, esperarán con mucha humildad, prudencia y responsabilidad.

Asimismo, indicó que el país está “cada vez más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”.

Tras el cierre del escrutinio, Keiko Fujimori llama al JNE a proclamar los resultados | Foto: X

Keiko Fujimori abre el diálogo con otras fuerzas políticas

Tras conocerse los resultados, Keiko Fujimori ofreció declaraciones a la prensa desde su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Borja, donde afirmó que el inicio de una eventual gestión estará marcado por un proceso de transición responsable. Asimismo, señaló que una de las prioridades de su gobierno será atender con rapidez los efectos del fenómeno de El Niño y avanzar en la recuperación del orden en el país.

La lideresa de Fuerza Popular sostuvo que buscará construir consensos con las distintas fuerzas políticas y confirmó su disposición a establecer mesas de trabajo con el excandidato Roberto Sánchez, así como con los representantes de las agrupaciones que conformarán el nuevo Congreso bicameral.

“Las puertas del diálogo van a estar siempre abiertas, hacia Roberto Sánchez y hacia todos los demás líderes políticos de las distintas bancadas que están representadas en el Congreso y a aquellos políticos que también han participado en esta última elección. Lo importante es trabajar por el futuro y el desarrollo de los peruanos”, manifestó.

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Revisión de actas observadas e impugnaciones

El pronunciamiento se produce luego de varias semanas marcadas por la revisión de actas observadas e impugnaciones presentadas durante la segunda vuelta presidencial, uno de los procesos electorales más ajustados de los últimos años. Durante ese periodo, los Jurados Electorales Especiales evaluaron los recursos presentados por las organizaciones políticas antes de que el expediente quede expedito para la decisión final del JNE.

Con el escrutinio concluido, la ONPE confirmó que Keiko Fujimori obtuvo el 50.135% de los votos válidos, mientras que su contendor, Roberto Sánchez, alcanzó el 49.865%, una diferencia de poco menos de 50 mil votos. No obstante, la proclamación oficial del presidente electo corresponde exclusivamente al Jurado Nacional de Elecciones, una vez culminadas todas las etapas previstas por la legislación electoral.

En las últimas semanas, el proceso estuvo acompañado por cuestionamientos y denuncias de presuntas irregularidades formuladas por el candidato Roberto Sánchez, quien solicitó la nulidad de diversos votos y anunció que no reconocería los resultados, acusaciones que fueron rechazadas por los organismos electorales y para las cuales no presentó pruebas, según reportó Reuters.

Organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea señalaron previamente que el proceso electoral se desarrolló de manera normal y exhortaron a esperar la conclusión de las instancias oficiales.