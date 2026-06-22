La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mantiene una ventaja de 40,249 votos sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha contabilizado el 99.706% de los votos válidos de la segunda vuelta electoral.

Según el último reporte del organismo electoral, Fujimori alcanza el 50.110 % de los votos, equivalentes a 9′189,673 votos, mientras que Sánchez obtiene el 49.890 % equivalente a 9′149,424 votos.

De acuerdo al reporte de la ONPE aún faltan por revisar 273 actas electorales de un total de 92,766 mesas instaladas. Estos documentos serán evaluados por los Jurados Electorales Especiales (JEE) debido a observaciones o impugnaciones presentadas.

“Deben respetar los resultados electorales”

Keiko Fujimori, cuya victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú está muy próxima a confirmarse, aseguró este lunes que “tanto en Colombia como en Perú deben respetarse los resultados electorales”, al felicitar al ultraderechista Abelardo De la Espriella por el triunfo que le dan los resultados preliminares en Colombia frente al izquierdista Iván Cepeda.

“Saludo al flamante presidente electo Abelardo De la Espriella y espero poder saludarlo más adelante personalmente. Felicito a todos los colombianos, más allá de los comentarios inoportunos del presidente de Colombia”, dijo Fujimori en referencia a los señalamientos de Gustavo Petro respecto a la impugnación de mesas electorales.

Fujimori aseguró que las pretensiones de su rival en Perú, el izquierdista Roberto Sánchez, por anular la votación en el exterior no tienen fundamento.

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Declaraciones de la candidata presidencial por el partido fuerza popular, Keiko Fujimori. (Fotos: Cesar Campos/@photo.gec)

La líder del partido Fuerza Popular hizo un llamamiento a los jurados electorales a terminar de resolver las actas impugnadas para poder culminar el escrutinio de manera definitiva(Fotos: Cesar Campos/@photo.gec)

A la espera de los resultados

Tras confiar en que las autoridades electorales confirmarán los resultados de la votación celebrada el 7 de junio, la líder del partido Fuerza Popular hizo un llamamiento a los jurados electorales a terminar de resolver las actas impugnadas para poder culminar el escrutinio de manera definitiva, más de dos semanas después de que se celebrase la elección.

“Cada día de retraso de no conocer los resultados es un día que se pierde para un proceso de transición, donde hay temas políticos y anuncios importantes que deben anunciarse con el tiempo correspondientes, sobre todo porque los problemas cotidianos de los ciudadanos siguen empeorando”, indicó.

“De cara hacia el futuro, hay que ver de qué manera los procesos y conteos se pueden hacer de manera más céleres”, agregó la candidata.

Elaborado con información de EFE