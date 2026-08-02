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2 de agosto del 2011. Hace 15 años

INFLACIÓN DE JULIO FUE DE 0.79%, LA MÁS ALTA EN LOS ÚLTIMOS 40 MESES

El alza de precios en Lima fue alentada por los precios de los alimentos y bebidas, que subieron en 1.64%, sobre todo por el precio del pollo, que escaló 16% e incidió con el 0.36 puntos en la inflación total, según el INEI. Según analistas, el alza es momentánea y esperan que se revierta en agosto.

No obstante, señalan que al cierre del 2011 la inflación superará el rango meta del BCR (1% y 3%). Prevén que el BCR mantendrá su tasa en agosto. La inflación en Lima Metropolitana se aceleró en julio a su mayor tasa en 40 meses, al situarse en 0.79%, impulsada por el fuerte incremento de los precios de los alimentos y bebidas, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI).

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Dicha tasa inflacionaria incluso es superior a lo que habían vaticinado los analistas y bancos que esperaban un 0.50% según un sondeo de la agencia Reuters, y es la más alta desde marzo del 2008 cuando marcó 1.04% en un contexto de fuerte escalada de los precios de los commodities importados. En julio los precios de los alimentos y bebidas treparon un 1.64%, principalmente por el fuerte incremento del precio del pollo y de las frutas en 16% y 3.6%, respectivamente.

EFEMÉRIDES. Prevén que el BCR mantendrá su tasa en agosto.

2 de agosto del 2016. Hace 10 años

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DARÁ ROL PROTAGÓNICO A LA TECNOLOGÍA

Ministro formará un potente grupo de trabajo de las mejores universidades del mundo para impulsar uso de la tecnología. Se revisará decreto que restringe zona de pesca para flota industrial, y se buscará flexibilizar cuando aparezca El Niño.

El flamante titular del Ministerio de la Producción apoyará bajo el programa de startup los emprendimientos que tengan capacidad disruptiva, donde la tecnología sea el principal aliado. Anunció que la flota pesquera apoyará a Imarpe en la exploración para determinar la biomasa a pescar, pero sin que la entidad estatal deje de ser el órgano rector.

2 de agosto del 2021. Hace 5 años

ARRANQUE DE PEDRO CASTILLO EMPUJA AL ALZA COSTO DEL FINANCIAMIENTO

Alza de tasas de bonos del Tesoro impactará en deuda del Gobierno a futuro y en el costo de las hipotecas. Se proyecta que en el corto plazo continuará presión alcista sobre el dólar, pese a ingreso de Francke al MEF. Francke dice tener espacio para implementar política económica. Considera resuelto caso Bellido. Con caída del viernes, BVL pierde 15.13% en el año. Inversionistas empiezan a liquidar sus acciones.