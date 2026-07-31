La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) inauguró este viernes su primer túnel de viento construido en más de cuatro décadas, una infraestructura que servirá para probar nuevas generaciones de aeronaves, cohetes y vehículos espaciales con miras a futuras misiones de exploración hacia la Luna y Marte.

Se trata de un laboratorio para “hacer volar” prototipos de aviones y naves espaciales en condiciones controladas, lo que permite detectar problemas de diseño y mejorar su seguridad antes de realizar pruebas reales de vuelo.

“La Instalación de Investigación de Dinámica de Vuelo es el primer gran túnel de viento nuevo de la NASA en más de 40 años y nos proporciona una potente plataforma para poner a prueba las ideas y tecnologías que darán forma al futuro de la aviación y la exploración” , dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman, durante la ceremonia inaugural.

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Una infraestructura con mayor capacidad

El nuevo laboratorio está ubicado en el Centro de Investigación Langley, en Hampton, Virginia, y reemplaza a dos históricos túneles de viento, integrando sus capacidades en una única instalación de 2,320 metros cuadrados.

Además, alcanza velocidades de aire de 188 kilómetros por hora (117 millas por hora), el doble que las instalaciones antiguas, gracias a cuatro motores de 750 caballos de fuerza y hélices de fibra de carbono de 4.2 metros de diámetro.

Su cámara de prueba, de seis metros de diámetro, permitirá estudiar cómo se comportan los aviones, naves espaciales, paracaídas y otros vehículos durante el vuelo, y su tamaño -mayor al de los túneles anteriores- facilitará probar modelos más pesados y grandes.

La NASA explicó que el túnel de viento contribuirá a las futuras misiones espaciales que tiene previstas en la Luna, ayudando a probar las fases de entrada, descenso y aterrizaje de sus vehículos y a reducir los riesgos.

“Asimismo, la NASA podrá utilizar este túnel de viento para ayudar a diseñar aeronaves destinadas a Marte y otros destinos de nuestro sistema solar donde sea posible el vuelo atmosférico” , añadió.

La instalación, ubicada en el Centro de Investigación Langley, reforzará el desarrollo de tecnologías para futuras misiones a la Luna, Marte y otros destinos espaciales. Foto: EFE.

Eficiencia energética y desarrollo

Además, aclaró que la instalación es energéticamente más eficiente que su predecesora, lo que “reduce los costos de mantenimiento y ofrece la flexibilidad necesaria para futuras investigaciones”.

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“El centro impulsará la investigación experimental en una amplia gama de sistemas de vuelo, haciendo avanzar el desarrollo de vehículos de vuelo autónomo, drones, aviones comerciales y militares, y modelos X-planes”, expresó.

La inauguración forma parte del plan de modernización del Centro de Investigación Langley, una iniciativa de renovación proyectada para los próximos 20 años.

Con información de EFE.