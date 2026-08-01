El Ministerio del Ambiente (Minam) anunció la conformación de una Comisión de Seguimiento Estratégico con el objetivo de monitorear y acelerar la atención de los principales problemas identificados durante el proceso de transferencia de gestión.

Entre los hallazgos reportados figuran proyectos y obras paralizadas, incumplimiento de obligaciones, conflictos sociales, presuntas irregularidades y deficiencias en la articulación institucional.

El ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, señaló que la evaluación realizada durante la transferencia permitió identificar con objetividad la situación del sector y evidenció importantes desafíos de gestión que requieren atención inmediata.

“La transferencia nos ha permitido conocer con objetividad la situación del sector. Hemos recibido un sector con importantes desafíos de gestión que no pueden seguir postergándose. Nuestra responsabilidad es tomar decisiones inmediatas”, manifestó.

Minam conforma comisión de seguimiento para reactivar proyectos y fortalecer la gestión ambiental | Foto: Gob,pe

Según explicó, el proceso también puso de relieve la necesidad de reactivar proyectos y obras paralizadas, fortalecer la atención de los conflictos socioambientales y priorizar el cumplimiento de los compromisos ambientales pendientes.

La nueva comisión estará integrada por representantes del Minam y de sus organismos adscritos, entre ellos:

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace)

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp)

Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem)

Este grupo de trabajo tendrá como función elaborar un plan de acción para atender las principales problemáticas detectadas. Asimismo, se implementará un sistema de seguimiento periódico con indicadores de cumplimiento para verificar el avance de las medidas adoptadas y garantizar que estas generen resultados concretos.

El titular del Minam indicó que esta iniciativa forma parte de la agenda de los primeros 100 días de gestión y busca fortalecer la gobernanza ambiental, mejorar la ejecución de las inversiones públicas y brindar respuestas oportunas a los principales desafíos ambientales del país.

“Nuestro compromiso es contribuir con la gestión ambiental del país, fortalecer la institucionalidad ambiental y trabajar de manera articulada para garantizar la protección del ambiente y el desarrollo sostenible del país, en beneficio de todos los peruanos y peruanas”, afirmó Huaroc.