El Niño y lluvias hacen “temblar” a más de 7.3 millones de hectáreas, ¿qué cultivos sufrirían?

El uso de información climática para la planificación de cultivos ya muestra resultados económicos en el país. Según el Ministerio del Ambiente (Minam), los productores de maíz amarillo duro de San Martín obtienen ingresos adicionales cercanos a S/ 1,000 por hectárea gracias a los servicios climáticos desarrollados por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

De acuerdo con la ministra Nelly Paredes, este incremento representa aproximadamente US$ 18.9 millones por campaña y forma parte de los resultados del proyecto “Mejora de la capacidad de adaptación de las comunidades andinas y amazónicas a través de los servicios climáticos (Enandes)”, ejecutado entre 2022 y 2026.

El uso de información climática para la planificación de cultivos ya muestra resultados económicos en el país. Foto: Minam

La iniciativa demandó una inversión superior a US$ 1.2 millones y permitió fortalecer las capacidades del Senamhi mediante la mejora de la observación meteorológica, la gestión de datos, el desarrollo de herramientas digitales y la elaboración de pronósticos climáticos orientados a los sectores agricultura, recursos hídricos, energía y gestión del riesgo de desastres.

Durante la ceremonia de cierre del proyecto, la ministra del Ambiente señaló que la iniciativa permitió transformar la información meteorológica en servicios climáticos de utilidad para la toma de decisiones, especialmente en beneficio de las poblaciones más vulnerables frente a los efectos del cambio climático.

El proyecto fue financiado por el Fondo de Adaptación e implementado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en Chile, Colombia y Perú. Además de fortalecer la capacidad técnica del Senamhi, promovió la articulación entre entidades públicas, especialistas y usuarios para adaptar la información climática a las necesidades de cada territorio.