Una nueva especie de planta endémica del Perú fue identificada en el Bosque de Protección Pui Pui, ubicado en la región Junín, en un hallazgo que vuelve a destacar la riqueza biológica de la selva central y la relevancia de los ecosistemas protegidos para la investigación científica.

La especie, denominada Saurauia vanderwerffii, fue descrita por los investigadores Rodolfo Vásquez-Martínez y Rocío del Pilar Rojas-Gonzáles, vinculados al Jardín Botánico de Missouri y al Herbario Selva Central Oxapampa (HOXA). Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista científica argentina Lilloa.

De acuerdo con los especialistas, la planta se distribuye únicamente en los bosques montanos del Bosque de Protección Pui Pui, dentro del ecosistema de Yungas, entre los 1,800 y 2,200 metros sobre el nivel del mar. Entre sus características destacan los sépalos de color rojo, pétalos rosados y flores de entre 12 y 14 milímetros de diámetro.

LEA TAMBIÉN: Perú busca volver a liderar el mayor conteo mundial de aves

Con este descubrimiento, el número de especies del género Saurauia registradas en territorio peruano asciende a 12. De ese total, siete son consideradas endémicas, es decir, solo se encuentran de manera natural en el país.

La nueva especie Saurauia vanderwerffii fue descubierta en el Bosque de Protección Pui Pui, en Junín, y solo ha sido registrada en esta área natural protegida. Foto: Rocío Rojas.

Los investigadores han propuesto que la nueva especie sea catalogada como En Peligro Crítico (CR), de acuerdo con los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La recomendación responde a que únicamente se ha identificado una población, con una distribución geográfica reducida y expuesta a amenazas derivadas de la quema de bosques en zonas cercanas al área protegida.

El hallazgo también pone de relieve el papel del Bosque de Protección Pui Pui como refugio de especies únicas y como un espacio clave para el desarrollo de investigaciones orientadas a la conservación de la biodiversidad.

Por su parte, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), adscrito al Ministerio del Ambiente, destacó que esta área natural protegida constituye el principal refugio conocido de Saurauia vanderwerffii y que su descubrimiento reafirma el valor estratégico de las áreas protegidas para la preservación de especies endémicas altamente vulnerables.

La entidad agregó que este tipo de hallazgos evidencia la importancia de fortalecer las acciones de conservación y protección frente a las amenazas que enfrentan los ecosistemas, además de promover la generación de conocimiento científico sobre la biodiversidad del país.