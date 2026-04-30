El Ministerio del Ambiente anunció que seguirán impulsando créditos para emprendimientos sostenibles en la Amazonía, con el fin de fortalecer la bioeconomía y la conservación de la biodiversidad.

Desde la Expo Amazónica 2026, el director general de Economía y Financiamiento Ambiental, Elvis García, recordó que desde el 2023 se colocaron más de S/ 23 millones en créditos, a beneficio de más de 3,900 bionegocios.

Estos emprendimientos se vinculan a sistemas agroforestales, productos forestales no maderables y ecoturismo.

“Este financiamiento permite fortalecer los bionegocios amazónicos, mejorar su acceso a mercados y, al mismo tiempo, contribuir directamente a la conservación de nuestra biodiversidad”, mencionó García.

Negocios sostenibles pueden recibir beneficios por pagar a tiempo. Foto: Cedro

Este programa de créditos se realiza con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a través de entidades financieras, ofreciendo condiciones favorables como el bono bionegocio de buen pagador de hasta el 15% de devolución del monto desembolsado, y asistencia técnica especializada.

Según el Ministerio del Ambiente, vía Caja Cusco, se otorgó el Bono Bionegocios por S/ 48,600 a emprendimientos sostenibles que han demostrado buenas prácticas ambientales y cumplimiento puntual en el pago de sus créditos.