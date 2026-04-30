Nino Boggio, gerente central de legal, regulatorio y relaciones institucionales de Entel Perú, señaló a Gestión que este año la compañía ha concretado dos hitos clave que han impulsado su crecimiento en Perú y Chile. El primero es la alianza con Starlink para llevar conectividad satelital directamente a los teléfonos móviles. “Esto implica un cierre importante de brechas de conectividad”, afirmó.

El ejecutivo explicó que la geografía del país limita en algunos casos la conectividad terrestre; por ello, existe interés en establecer convenios con entidades del Estado para brindar conexión en zonas turísticas donde no hay cobertura. Por ejemplo, en zonas de montaña, en el Parque Nacional Huascarán, en el lago Titicaca o en la Reserva de Paracas.

“Hoy buscamos trabajar con la Policía Nacional para establecer alianzas que les permitan contar con conectividad en estas áreas, reforzar la seguridad, facilitar la atención a los turistas y, sobre todo, mantener conectados a los usuarios mediante señal satelital”, indicó.

Inicialmente, el servicio ofrecía únicamente mensajería SMS, pero desde hace un mes incorporó WhatsApp y otras aplicaciones. Aún está pendiente la tercera fase, que contempla las llamadas de voz; con ello, la empresa completaría la oferta, aunque no descarta nuevos servicios.

“Conforme avancen las tecnologías, exploraremos nuevas alternativas que permitan satisfacer las necesidades de conectividad”, afirmó.

Nino Boggio, gerente central de legal, regulatorio y relaciones institucionales de Entel Perú

Entel apuesta por fibra al hogar y refuerza su estrategia convergente

Otro eje de su crecimiento para la empresa este año es el acuerdo con Wi-Net (WIN) para desplegar de manera masiva su servicio de fibra al hogar, con una base inicial de casi 3.5 millones de hogares. “Esta alianza nos va a permitir afianzar nuestra presencia en el país y fidelizar aún más a nuestros clientes del segmento móvil”, aseguró el ejecutivo.

Boggio explicó que Entel se encargará de la “última milla”, es decir, de la conexión directa con el usuario final. Esto implica que la empresa gestionará la relación con los clientes y definirá la oferta comercial; mientras que de Win aprovecharán su actual cobertura, en gran medida coincidente con la del segmento móvil de la compañía.

“Esto nos permitirá acercarnos a nuestros actuales clientes del segmento móvil y ofrecerles un servicio convergente que integre telefonía móvil e internet para el hogar. Con ello, damos un paso importante para convertirnos en una empresa convergente”, señaló.

Aunque la infraestructura será de un tercero —en este caso, Win—, Entel ofrecerá directamente los servicios a sus clientes. Además, una vez que la fibra llegue al hogar, impulsará su oferta de TV en Perú, prevista para el segundo semestre.

Entel fortalece su brazo digital y apuesta por el mercado B2B en Perú

Para 2026, la mayor parte de la inversión de Entel se destinará a expandir su negocio móvil (US$ 178 millones), seguida por la inversión en el segmento de empresas y mayoristas (US$ 22 millones), al que la compañía busca dar mayor impulso a través de su unidad Entel Digital.

“Hay espacio para crecer con servicios como ciberseguridad y consolidarnos como un operador de valor para el segmento B2B en el Perú. De hecho, ya contamos con una cartera relevante de clientes y vemos oportunidades en el monitoreo de flotas o unidades de transporte mediante GPS”, comentó.

En Chile ya tienen una buena experiencia, puesto que ya está más consolidado. Recién en junio del año pasado, se lanzó Entel Digital en Perú, una unidad que ya existía en el negocio B2B (empresas) de la compañía.

“Hemos creado una división especial para darle mayor foco. El objetivo es captar nuevas oportunidades en el segmento B2B a través de Entel Digital y mantener una estrategia de inversión eficiente en el país”, adelantó.

Entel proyecta que su negocio digital podría duplicar o incluso triplicar sus ingresos en el futuro.