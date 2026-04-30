Perú continúa ganando relevancia dentro del grupo, representando actualmente el 33% del EBITDA consolidado. (Foto: Entel Perú)
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Edgar Velito
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Al cierre de 2025, Entel registró ingresos por US$ 1,196 millones en Perú, registrando un crecimiento del 7% y logrando más de 10 millones de abonados móviles. En ese escenario, la empresa chilena de tecnología y telecomunicaciones, avanza en su estrategia en Perú con nuevas alianzas para ampliar la conectividad en zonas sin cobertura, el despliegue de servicios para el hogar y el fortalecimiento de su unidad digital orientada al segmento empresarial, en un contexto de mayor inversión en el negocio móvil y B2B.

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