Entel proyecta invertir en Perú un monto equivalente al 18% de sus ingresos. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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Santiago de Chile.-La compañía de telecomunicaciones Entel detalló sus planes de inversión y expansión en el Perú, con foco en red móvil, fibra óptica y nuevos servicios. La empresa chilena, que en el mercado peruano se consolida como el segundo operador en participación de ingresos móviles, también avanza en conectividad satelital, alianzas para el segmento hogar y el desarrollo de su negocio digital en el país.

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