Durante la Junta Anual de Accionistas realizada en Santiago de Chile, Antonio Büchi, CEO de Entel, destacó que el Capex para este año está relacionado al continuo desarrollo de la red 5G, ya que tanto en Chile como en Perú todavía están en una etapa de “profundización de despliegue de la red”.

Para lograr dicha expansión, la empresa tiene proyectado elevar sus inversiones a US$ 221 millones en Perú, el cual representa el 34% del Capex total de la compañía. Este monto, también se destinará al crecimiento de la operación móvil, y la aceleración del negocio de internet hogar mediante fibra óptica.

“Estamos poniendo foco en aumentar cobertura en ciudades importantes dentro del Perú”, añadió el ejecutivo.

Actualmente, Entel es el segundo operador en participación de ingresos móviles en el país. “Capturamos casi el 30% del crecimiento neto del mercado móvil en Perú el año pasado, lo que nos acerca a nuestra meta de participación en los ingresos de la industria”, afirmó.

En 2024, la empresa se fijó como meta superar una participación de mercado móvil del 30% en un plazo de tres a cuatro años. Actualmente, registra un 23,8%, con un total de 10′021,525 usuarios.

Perú continúa ganando relevancia dentro del grupo, representando actualmente el 33% del EBITDA consolidado.

Entel impulsa conexión satelital con Starlink y alista tercera etapa con llamadas

En diciembre de 2025, Entel marcó un hito en su estrategia para ampliar la conectividad con la alianza suscrita con Starlink, que le permitió ofrecer el servicio de conexión satelital directa al celular (D2C).

El ejecutivo destacó que fueron los primeros en la región —Chile y Perú— en ofrecer esta tecnología, y los quintos a nivel mundial. “Es un cambio potente en la industria de telecomunicaciones”, aseveró.

Esta apuesta por el internet satelital contempla tres etapas: las dos primeras ya están en marcha y permiten a los usuarios, desde su celular, enviar SMS y usar WhatsApp, además de otras aplicaciones como Google Maps, X, AccuWeather y AllTrails, incluso en zonas sin cobertura móvil terrestre.

Aún queda pendiente la tercera etapa, en el cual se podrán realizar llamadas tradicionales o por voz desde el celular; pero, según el ejecutivo, tomará todavía un tiempo, tal vez un año y medio (tanto en Chile y Perú) para que pueda estar disponible.

Sin embargo, reconoció que ya muchos optan por las llamadas de WhatsApp en lugar de las llamadas tradicionales. “Este formato liderará el cambio”, afirmó.

Entel apuesta por fibra con Win y lanzará servicio de TV en Perú este año

A fines del 2025, Entel suscribió un acuerdo con Win para expandir su negocio de fibra óptica en Perú. La compañía ya anunció en su memorial anual que el lanzamiento de la oferta comercial asociada a este despliegue está previsto para este año.

De esa forma, abre oportunidades de crecimiento en el segmento hogar, apoyado en la red de su socio y una base inicial de 34,000 clientes de Entel.

Cabe señalar que la fibra óptica no solo se utilizará para expandir el negocio de internet fijo de la compañía, sino también para ofrecer su servicio de TV en Perú. “Hoy ofrecemos TV (en Chile) a través de la conexión de fibra óptica, y lo que esperamos lanzar este año al mercado peruano debería incluir un paquete televisivo atractivo para los consumidores”, adelantó.

La empresa prevé lanzar el servicio entre el tercer y cuarto trimestre; por ahora, trabaja en la adaptación de su plataforma de TV en Perú y en la realización de pruebas de sistema.

Más allá del servicio tradicional de telecomunicaciones, una de las áreas con mayor potencial de crecimiento para Entel es el negocio digital, donde estima poder duplicar o incluso triplicar sus ingresos en el futuro. “Esta línea de negocio ya fue lanzada en Perú el año pasado y vemos oportunidades en la conectividad aplicada a múltiples dispositivos”, señaló.

Más datos sobre Entel.

Inversiones. Entel anunció una inversión de US$ 221 millones el 2026 en el mercado peruano, elevando así el desembolso frente a los US$ 208 millones en 2025.

Entel anunció una inversión de US$ 221 millones el 2026 en el mercado peruano, elevando así el desembolso frente a los US$ 208 millones en 2025. Ingresos. La operación en Perú reportó ingresos por US$ 1,196 millones y un EBITDA de US$ 308 millones, equivalente a un margen de 25.8%.

La operación en Perú reportó ingresos por US$ 1,196 millones y un EBITDA de US$ 308 millones, equivalente a un margen de 25.8%. Market share. Entel proyecta incrementar entre 3 y 5 puntos porcentuales su participación en ingresos del servicio móvil, alcanzar una participación de entre 28% y 30% en el segmento prepago y elevar su margen EBITDA móvil a un rango de 28% a 30% hacia 2028.