El Mobile Experience Awards February 2026, Peru Report, de la británica Opensignal, presentó una serie de hallazgos. Entre ellos, el informe destaca que la chilena Entel obtuvo el primer lugar -de forma individual o conjunta- en ocho de los 14 indicadores medidos, en mediciones de equipos móviles a fines de 2025.

Por su parte, Claro y Bitel comparten el primer puesto en la categoría de velocidad de descarga, con registros de entre 30.4 y 30.6 Mbps.

“Esto supone una velocidad más de 5 Mbps superior a la de Entel, que ocupa el tercer lugar. Claro ganó esta categoría en solitario en nuestro informe anterior, y el resultado compartido de Bitel se produce tras una mejora significativa de más de 9 Mbps”, comentó Fiona Armstrong-Mills, analista principal de Opensignal.

Asimismo, Claro logró entregar la mejor experiencia de video, tanto a nivel general como en el segmento 5G (junto con Movistar). “Claro obtiene 64.6 puntos sobre 100 en la categoría de experiencia de Video, lo que la ubica en la categoría “buena”, donde se encuentran los cuatro proveedores”, anotó.

Entel obtuvo el primer lugar -de forma individual o conjunta- en ocho de los 14 indicadores de experiencia móvil de internet, en mediciones de equipos telefónicos a fines de 2025.

Competencia dura en 5G

Dentro de los 14 indicadores considerados por Opensignal en cuatro áreas (experiencia general, experiencia 5G, cobertura y consistencia), tres concentran la mayor competencia y dos están relacionadas con el 5G.

En el área de “experiencia 5G”, el indicador de video 5G tiene a dos ganadores: Movistar y Claro, con 73.4 y 73.2 puntos, respectivamente (en una escala de 0 a 100). Asimismo, en el área de “cobertura”, el indicador de disponibilidad de 5G tiene a dos operadores en el primer lugar: Entel y Claro, con 47.3 y 46.7 puntos, lo cual evidencia que la carrera por el despliegue del 5G está en plena ejecución.

Otro indicador donde también se observa un empate en el primer lugar es la velocidad de bajada, dentro del área de “experiencia general”. En ese rubro, Claro y Bitel comparten la máxima posición.

En el área de “experiencia 5G”, el indicador de video 5G tiene a dos ganadores: Movistar y Claro, con 73.4 y 73.2 puntos, respectivamente (en una escala de 0 a 100).

Sector de telecomunicaciones en tiempos de cambio

Para Armstrong-Mills, el cambio más significativo de 2025 en las telecomunicaciones peruanas fue la venta de Telefónica Perú a Integra Tec International, en uno de los muchos pasos en la salida de la operadora española del mercado latinoamericano tras disputas fiscales y decisiones administrativas.

“En el ámbito de la telefonía móvil, la marca Movistar se mantiene bajo su nueva propiedad, aunque el inicio ha sido complicado, con una base de clientes en declive. No obstante, como segunda operadora móvil más grande del país por número de líneas, garantizar la continuidad del servicio es fundamental para los más de 10 millones de suscriptores que dependen de la compañía para su conectividad”, manifestó.

De otro lado, destacó que el crecimiento de Bitel también está transformando el mercado. Con más de 10 años de presencia en el mercado, la operadora, perteneciente al Grupo Viettel, ha tomado la mayor parte del crecimiento de líneas móviles y, por primera vez, se ha posicionado en tercer lugar por cuota de mercado.

El cambio más significativo de 2025 en las telecomunicaciones peruanas fue la venta de Telefónica Perú a Integra Tec International, que opera ahora como Integratel Perú.

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