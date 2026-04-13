A inicios de marzo de 2021, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizó la implementación de servicios con tecnología 5G para internet fijo inalámbrico, dando luz verde a los primeros pasos en el despliegue de esa tecnología, disruptiva para ese momento. Cuatro años después, en septiembre de 2025, la entidad finalmente adjudicó cinco bloques de la banda para dicha tecnología a Bitel, Entel, Claro y Movistar. ¿Cómo se viene aprovechando esa infraestructura y qué operadores destacan en la provisión del servicio? El último reporte de Opensignal detalla el estado de la experiencia de los usuarios en Perú.
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