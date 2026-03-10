El mundo atraviesa un proceso de transformación digital impulsado por el avance simultáneo de diversas tecnologías, entre ellas la inteligencia artificial (IA), el machine learning y los nuevos agentes de IA. Ante este contexto, ¿qué impactos generará el desarrollo del 5G?

Durante su participación en el Integra Forum, el director de Tecnología de Integratel (Movistar), Christian Livia, señaló que la evolución tecnológica no responde a una sola herramienta, sino a un conjunto de innovaciones que están transformando las operaciones empresariales y los servicios digitales.

“Estamos en plena transformación digital. No es una sola tecnología la que está avanzando, sino un grupo de tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning —que ya está muy consolidado— y ahora la IA generativa, que ya está presente en las empresas. Además, aparecen nuevos desarrollos como los agentes de IA”, dijo.

En ese contexto, Livia destacó el papel de la conectividad 5G, la cual —según afirmó— representa un cambio importante frente a generaciones anteriores de tecnología móvil. “ El 5G no es una evolución del 4G, es un punto de inflexión ”, sostuvo. Ante ello, dijo que esta tecnología permite transportar datos con mayor calidad y resiliencia, además de integrar inteligencia artificial en el núcleo y en las operaciones de las redes.

Christian Livia, director de Tecnología de Integratel (Movistar), destacó que el 5G abre nuevas oportunidades para el desarrollo de redes privadas y aplicaciones empresariales basadas en conectividad avanzada. Foto: GEC / Mario Zapata

De acuerdo con el directivo, estas capacidades facilitan nuevos usos como el desarrollo de redes privadas 5G, orientadas principalmente al sector empresarial e industrial .