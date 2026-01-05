La Cuarta Sala Civil dejó sin efecto la sentencia que ordenaba a Integratel pagar S/ 309.4 millones a Claro. Foto: Andina
La Cuarta Sala Civil dejó sin efecto la sentencia que ordenaba a Integratel pagar S/ 309.4 millones a Claro. Foto: Andina
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Hace cuatro meses, Gestión dio cuenta de la decisión de primera instancia en la disputa judicial entre América Móvil (Claro) e Integratel (antes Telefónica del Perú). En abril de 2025, el Poder Judicial, a través del 36° Juzgado Civil de Lima, declaró fundada la demanda presentada por Claro por daños y perjuicios contra Telefónica del Perú, y ordenó el pago de una indemnización de S/ 309.4 millones. El proceso pasó, en segunda instancia, a la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima que adoptó una decisión al cierre del 2025. ¿De qué se trata?

