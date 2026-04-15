En un mercado altamente competitivo como el de las telecomunicaciones, la operadora chilena Entel presentó recientemente los resultados de su operación al cierre de 2025, destacando su desempeño tanto en Chile como en Perú. De acuerdo con la memoria anual remitida como hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile, Entel Perú cerró 2025 con más de 10 millones de abonados móviles. ¿Qué proyecta para el mediano plazo?

En concreto, alcanzó los 10,021,525 usuarios, lo que le permitió sostener una participación de mercado de 23.8% en servicios móviles, en un entorno competitivo.

En el plano financiero, la operación en Perú reportó ingresos por US$ 1,196 millones y un EBITDA de US$ 308 millones, equivalente a un margen de 25.8%. En inversión, la compañía destinó US$ 183.7 millones, cifra que representa el 15.4% de sus ingresos, orientada principalmente al fortalecimiento de su infraestructura y capacidad de red.

En cuanto al despliegue tecnológico, Entel Perú alcanzó 3.7 millones de direcciones pasadas con fibra óptica, en el marco de su acuerdo con Win, firmado en diciembre de 2025. El lanzamiento de la oferta comercial asociada a este despliegue está previsto para 2026, lo que abre oportunidades de crecimiento en el segmento hogar, apoyado en la red de su socio y una base inicial de 34,000 clientes de Entel .

La operación en Perú superó los 10 millones de abonados y mantiene una participación de 23,8% en el mercado móvil, en un entorno altamente competitivo. Foto: Andina

¿Qué se espera para la operación?

Respecto a sus perspectivas, la compañía señaló en su memoria que, tras más de una década de operaciones en el país, ha logrado consolidarse como el segundo operador en participación de ingresos. No obstante, de cara a 2028, apunta a profundizar su crecimiento para ganar escala y eficiencia, ampliando su cobertura y reforzando una propuesta centrada en la calidad de red y la experiencia del cliente , con el objetivo de fortalecer su rentabilidad y posicionamiento competitivo de largo plazo.

En esa línea, Entel proyecta incrementar entre 3 y 5 puntos porcentuales su participación en ingresos del servicio móvil , alcanzar una participación de entre 28% y 30% en el segmento prepago y elevar su margen EBITDA móvil a un rango de 28% a 30% hacia 2028.

La empresa también destacó que el 80% de las inversiones realizadas en Perú el último año se destinó a la red móvil, con foco en el fortalecimiento de la conectividad 4G. Su estrategia de expansión incluye el uso del mecanismo de canon por cobertura y el desarrollo de alianzas para ampliar el acceso a conectividad en más comunidades.

En detalle, el año pasado la compañía instaló 89 nuevos sitios y habilitó 288 sitios bajo esquemas de RAN sharing en zonas rurales. Asimismo, inició el apagado de redes 2G en Lima, con el objetivo de optimizar el uso de energía y recursos de infraestructura.