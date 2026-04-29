Peruanos están dispuestos a gastar más y compartir información personal a cambio de mayor seguridad. (Foto: Difusión)
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Mayumi García
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La inseguridad no es un problema reciente en el escenario peruano, pero sí una realidad que se ha ido agudizando en mayor medida en los últimos años; ello, ante la inercia de las entidades llamadas a combartirla. Así, el consumidor peruano ha optado por prácticamente normalizar dicho contexto y, de manera personal, tomar medidas que reduzcan en parte esta condición de vulnerabilidad; según adviertió el estudio “El consumidor en tiempos de inseguridad”, elaborado por Ipsos Perú.

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