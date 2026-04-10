El uso lo cambia todo: cuándo un usuario deja de ser consumidor ante la ley | Foto: Pexels
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Gerardo Rosales Diaz
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Las aplicaciones ya no solo sirven para consumo personal, sino también para manejar negocios, acceder a créditos o generar ingresos. Esto ha empezado a borrar una diferencia clave en el derecho: cuándo una persona es consumidor y cuándo actúa como empresario.

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