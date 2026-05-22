El Perú será parte de una de las operaciones científicas más avanzadas impulsadas por la NASA para analizar los cambios que experimentan ecosistemas de relevancia global, entre ellos bosques amazónicos, humedales y glaciares andinos.

En coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), la misión satelital NISAR realizará durante el 2026 vuelos de alta precisión sobre ecosistemas estratégicos del país, desde los bosques inundables de la Amazonía hasta zonas glaciares de los Andes.

Para estas operaciones se utilizará el sensor aerotransportado de radar de apertura sintética (SAR), denominado UAVSAR, una tecnología capaz de atravesar nubes, humedad y vegetación densa para recopilar información sobre los cambios en la superficie terrestre.

La misión NISAR es un proyecto desarrollado durante más de una década entre la NASA y la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO). El satélite fue lanzado en 2025 y permitirá obtener imágenes radar de la superficie terrestre con alta precisión.

A diferencia de los sistemas de observación basados en luz visible, NISAR podrá recopilar información incluso en condiciones atmosféricas complejas, como tormentas o densas capas de nubes, una capacidad especialmente útil para el monitoreo de la Amazonía peruana.

Las coordinaciones entre el Sernanp y la NASA comenzaron en agosto de 2024 y se reforzaron durante el 2025 mediante reuniones técnicas con científicos internacionales y especialistas de CONIDA.

La operación contempla sobrevuelos sobre la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en Loreto; la Concesión para Conservación Los Amigos y la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios; la Reserva Comunal El Sira, entre Huánuco, Pasco y Ucayali; el Santuario Histórico de Machupicchu, en Cusco; y el Parque Nacional Huascarán, en Áncash.

Especialistas vinculados al proyecto señalaron que la información permitirá comprender mejor cómo los bosques, humedales y glaciares están respondiendo al incremento de la temperatura global.

El Sernanp participa en las coordinaciones de la misión NISAR, que monitoreará ecosistemas estratégicos del país como humedales amazónicos y glaciares andinos. Foto: Sernanp.

Monitoreo ambiental y carbono

Uno de los principales puntos de estudio será la Reserva Nacional Pacaya Samiria, considerada un espacio clave para validar tecnologías de monitoreo satelital de humedales tropicales.

Los datos obtenidos por UAVSAR permitirán identificar cuerpos de agua y vegetación inundada, mientras que el satélite NISAR generará mapas de inundación para calibrar y validar los sistemas de observación.

En Madre de Dios también se evaluará la biomasa aérea de los bosques amazónicos, el almacenamiento de carbono y los impactos ambientales.

Glaciares y riesgos geológicos

En el Parque Nacional Huascarán se utilizarán técnicas radar para monitorear el movimiento de glaciares y los cambios en las masas de hielo andino.

Asimismo, en Cusco se analizarán procesos geológicos como deslizamientos, movimientos de masas, desprendimientos de rocas y subsidencia del terreno.

Todos los datos generados por la misión serán de acceso libre para investigadores e instituciones del mundo.