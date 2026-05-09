Desde antes del amanecer, cientos de guardaparques, científicos, fotógrafos, turistas y ciudadanos recorren bosques, humedales, manglares y montañas del país en el Global Big Day 2026, la mayor competencia mundial de observación de aves, donde Perú busca volver a ubicarse entre las naciones con más especies registradas del planeta.

La competencia comenzó desde las primeras horas del día y se extenderá hasta las 11:59 p.m. Durante toda la jornada, observadores nacionales y extranjeros desplegados en 52 áreas naturales protegidas buscarán identificar la mayor cantidad posible de especies mediante la plataforma eBird.

La actividad es impulsada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, junto con la Iniciativa Patrimonio Natural del Perú.

Muchos participantes llegaron desde la noche anterior a distintos puntos del país para prepararse antes del amanecer. Con linternas, binoculares, cámaras y listas de monitoreo en mano, avanzaron en silencio entre bosques, humedales y montañas para captar los primeros cantos del día.

Perú participa en el Global Big Day 2026 con avistamientos en 52 áreas naturales protegidas.

Iquitos, Machupicchu y Pantanos de Villa concentran jornadas de avistamiento

El evento central del país se desarrolla en la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, en Iquitos, considerada uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta.

En el Santuario Histórico de Machupicchu, observadores recorren la ruta Huiñayhuayna–Intipunku registrando especies como el gallito de las rocas, colibríes andinos y tangaras. Turistas nacionales y extranjeros también se sumaron espontáneamente a la jornada.

Más al centro del país, el Parque Nacional Yanachaga Chemillén despliega equipos en bosques nublados que albergan más de 527 especies de aves, mientras que en el Santuario Nacional Lagunas de Mejía se monitorean aves migratorias provenientes de Norteamérica y el Ártico.

En el norte, el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes mantiene activos los registros de especies asociadas al ecosistema manglar, como el ibis blanco, la gallina del mangle y el huaco manglero.

Machupicchu y Pantanos de Villa forman parte de la maratón mundial de observación de aves.

Lima se suma con videojuego educativo sobre humedales

En Lima, el Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa reúne a guardaparques, escolares, voluntarios y organizaciones civiles en jornadas de observación desde la laguna Marvilla, espacio donde se han registrado hasta 210 especies de aves.

En este escenario también se presentó el videojuego educativo “Guardianes del Humedal”, iniciativa impulsada por el Sernanp junto con Turismo Cuida y Toulouse Lautrec.

El Global Big Day reúne a guardaparques, científicos, turistas y ciudadanos en todo el Perú.

La propuesta incorpora herramientas de gamificación, minijuegos y avatares inspirados en aves para sensibilizar a niños, jóvenes y familias sobre la importancia de los humedales y las amenazas que enfrentan.

La competencia internacional continuará hasta el final del día y cada especie observada, fotografiada o escuchada podrá convertirse en un nuevo registro para el Perú.

Hoy, miles de ojos en el país están puestos en el cielo.