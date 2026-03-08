Las áreas naturales protegidas del Perú siguen revelando la enorme riqueza biológica del país. Las investigaciones recientes han permitido identificar más de 50 nuevas especies para la ciencia, un hallazgo que reafirma la importancia de la conservación de los ecosistemas.

Así lo informó el Ministerio del Ambiente (Minam), que recordó además que la biodiversidad es un activo estratégico porque genera turismo, investigación, empleo local y posicionamiento internacional. ¿Qué otros datos brindó?

Riqueza natural en cifras

La cartera precisó que el 96 % de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país se mantiene en correcto estado. Asimismo, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el sector destacó que estos espacios protegen a más de 1,700 especies de aves, lo que consolida al Perú como potencia mundial en biodiversidad.

Al respecto, en los últimos cinco años, estos espacios han sido escenario de grandes descubrimientos para la ciencia: escarabajos en el Parque Nacional del Manu, orquídeas en el Parque Nacional Yanachaga Chemillén, ranas amazónicas en el Parque Nacional Alto Purús y reptiles en la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi.

Pero, sobre todo, hubo un hallazgo que captó la atención internacional: el Pudu carlae, p equeño venado endémico del Perú que habita en áreas protegidas del centro y norte del país.

En suma, el país alberga 5,738 especies de fauna, y dentro de sus ANP se resguarda una riqueza extraordinaria: 263 reptiles, 312 anfibios, 1,758 aves y 447 mamíferos.

Es decir, casi la totalidad de las aves del Perú tiene presencia en áreas naturales protegidas, de un total de 1,896 registradas a nivel nacional.

Pudu carlae, venado endémico del Perú. (Foto: difusión)

El dato:

Las ANP también funcionan como termómetros del cambio climático. En los Andes se monitorean turberas, líquenes y musgos porque reaccionan rápido a cambios de temperatura y humedad. En la Amazonía, los bosques se evalúan como sumideros de carbono.