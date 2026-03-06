La empresa británica de soluciones energéticas, Aggreko, avanza en la ejecución de un proyecto de generación de 19 megavatios (MW) en el distrito de Chao (Trujillo), y el desarrollo de un proyecto híbrido en la Amazonía peruana que integrará energía solar y almacenamiento en baterías.

Según la compañía, la instalación en Chao permitió cubrir la totalidad de la demanda eléctrica en periodos de alta productividad y evitar interrupciones que podían afectar actividades económicas en la zona, como la agroindustria. Para la operación se movilizaron equipos desde Panamá y Chile, y el sistema operó durante 14 meses.

La capacidad instalada equivale a abastecer a más de 15,000 hogares de manera simultánea, mientras se realizaban trabajos de mejora en la red eléctrica local.

El proyecto se desarrolla en un contexto en el que la matriz eléctrica peruana sigue concentrada principalmente en generación hidráulica y térmica a gas natural. “La contribución de las energías renovables no convencionales sigue siendo limitada, alcanzando apenas alrededor del 5% al 8% del consumo energético nacional”, explicó Amador Sánchez, Business Development Manager de Aggreko en Perú.

Aggreko también indicó que actualmente desarrolla una iniciativa híbrida en la Amazonía peruana, que integrará energía fotovoltaica y sistemas de almacenamiento en baterías (BESS). “Este proyecto estará listo en el 2027 con una duración de 20 años”, afirmó.

Aggreko movilizó equipos desde Panamá y Chile para garantizar 19 MW de suministro eléctrico en el distrito de Chao, en un contexto de alta demanda. (Foto: Aggreko)

Aggreko expande proyectos energéticos en Perú

Aggreko ingresó al mercado peruano en 2014, cuando participó en el suministro eléctrico para la minería de Las Bambas. Desde entonces ha ampliado su presencia en sectores industriales, mineros, pesqueros y agroindustriales del país.

Uno de sus proyectos en curso es la central térmica de Chao, en la región La Libertad, cuyo cliente es la distribuidora Hidrandina. La compañía también opera tres líneas de negocio en Perú: servicios auxiliares o generación distribuida, contratos bilaterales de largo plazo y sistemas aislados para zonas fuera del sistema interconectado.

Según la empresa, Perú representa el 20% de sus ingresos en Latinoamérica. En ese escenario, desarrolla proyectos de generación a gas natural en el norte del país y plantas híbridas en la Amazonía, que combinan energía solar, almacenamiento en baterías y respaldo térmico.

Estas iniciativas forman parte de la demanda de soluciones para la descarbonización en minería, donde algunas empresas destinan entre 20% y 40% de su presupuesto energético a migrar hacia fuentes más limpias.

Aggreko invertirá US$ 216 millones en Latinoamérica

La apuesta por el Perú se enmarca en un contexto de expansión regional. En 2025, Aggreko registró un crecimiento del 10% en América Latina frente a 2024, con resultados positivos en sectores como servicios públicos, minería y petróleo y gas. Para 2026, la compañía prevé mantener un crecimiento de dos dígitos, con un aumento proyectado del 11% en la región.

Además, la compañía anunció una inversión de capital de US$ 216 millones para Latinoamérica en 2026, lo que supone un aumento del 249% en comparación con 2025, lo que refuerza el compromiso de la empresa con el crecimiento a largo plazo en la región.

“La magnitud de la región y la complementariedad entre los mercados nos permiten mantener una trayectoria de crecimiento constante. Latinoamérica seguirá siendo una prioridad estratégica para Aggreko durante los próximos cinco años”, afirmó Pablo Varela, director ejecutivo de Aggreko para Latinoamérica.

