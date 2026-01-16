El tránsito vehicular desde Chiclayo hacía varias ciudades de la Amazonía peruana permanece interrumpido debido a la intransitabilidad de la carretera Fernando Belaúnde en el kilómetro 286, a la altura de la localidad de Pedro Ruiz, en la región Amazonas.

La situación viene generando preocupación entre pasajeros y empresas de transporte interprovincial que operan desde el terminal terrestre La Gacela, ubicado en el kilómetro 774 de la Panamericana Norte, en Chiclayo.

Según se informó desde el propio terminal, la empresa concesionaria IRSA Norte ha comunicado que en dicho tramo no existe pase vehicular, lo que ha obligado a las agencias de transporte a suspender la venta de pasajes hacia destinos como Tarapoto, Moyobamba, Juanjuí y Chachapoyas. Por el momento, únicamente se permite el viaje hasta Jaén y Bagua, donde la vía se encuentra habilitada.

Representantes de agencias de transporte indicaron que la interrupción podría extenderse entre uno y dos días, aunque otros advierten que, de persistir los deslizamientos y el mal estado de la carretera, la rehabilitación podría demorar hasta cinco días, dependiendo de las condiciones climáticas y de los trabajos que se ejecuten en la zona afectada.

Pasajeros que llegaron al terminal con la intención de viajar manifestaron su malestar al ser informados de la suspensión del servicio. Uno de ellos, procedente de la provincia de Picota (San Martín), señaló que, debido a la magnitud de los daños en la vía y a la carga que transporta, le resulta imposible continuar su viaje hasta que se restablezca el tránsito con garantías de seguridad.

IIRSA Norte cierra tramo de la carretera en Amazonas por emergencia vial en Pedro Ruiz

En tanto, la empresa concesionaria IIRSA Norte informó el cierre temporal de un tramo de la carretera en la región Amazonas, debido a la emergencia registrada en el kilómetro 286, a la altura de la localidad de Pedro Ruiz, donde se vienen ejecutando trabajos de rehabilitación para restablecer la transitabilidad de la vía.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios mientras duren las labores de emergencia, se ha dispuesto la colocación de tranqueras que restringen el paso vehicular en dos puntos estratégicos: el kilómetro 248, sector Puerto Naranjito, y el kilómetro 292, peaje Pedro Ruiz. Esta medida se ejecuta en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

IIRSA Norte solicitó la comprensión de los transportistas y pasajeros, señalando que el cierre es indispensable para permitir que los trabajos se desarrollen sin contratiempos y en condiciones seguras. Asimismo, exhortó a los usuarios a respetar las indicaciones del personal de control y de los vigías, y a evitar maniobras imprudentes que puedan poner en riesgo su integridad física.

La concesionaria recordó que la emergencia ha sido ocasionada por las condiciones adversas registradas en la zona, lo que ha afectado seriamente la estructura de la vía. Por ello, los equipos técnicos continúan evaluando y ejecutando acciones para lograr la pronta rehabilitación del tramo afectado.

Las autoridades recomendaron a los usuarios planificar sus viajes con anticipación y mantenerse atentos a los comunicados oficiales, mientras continúan los trabajos de emergencia en esta importante vía de conexión entre la costa y la Amazonía.