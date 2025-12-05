El tránsito vehicular en la carretera Panamericana Sur, a la altura de los sectores de Ocoña y Chala, en Arequipa, se normalizó esta mañana luego que piquetes de mineros informales e ilegales levantaran el bloqueo que realizaban como protesta desde la madrugada del lunes 1 de diciembre reclamando la ampliación del Reinfo.

La medida se dispuso luego que anoche el pleno del Congreso de la República aprobara en primera votación la ampliación de Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2026.

Fueron 60 votos a favor 36 en contra y 8 abstenciones del texto sustitutorio que modifica el Decreto Legislativo 1293.

Ante esta situación, en la madrugada de hoy viernes 5 las unidades varadas en la vía empezaron a circular después de varios días de paralización que generó caos en los pasajeros, quienes empezaron a sentir la falta de servicios en la zona.

Al momento, personal policial se encuentra en las dos zonas liberadas a fin de mantener el control, orden y resguardo para garantizar la seguridad y el normal desplazamiento de los ciudadanos.

Al respecto, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa informó que continúa con el monitoreo constante de la situación en estos sectores, a fin de proporcionar información actualizada y oportuna ante cualquier eventualidad que pueda registrarse.

El COER se mantiene en constante comunicación con el responsable de la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital de Chala y con el personal policial de Ocoña.