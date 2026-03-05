El presidente de la Asociación de Consumidores de Gas en el Perú, Roberto Santiváñez, advirtió que la crisis generada por la interrupción del transporte de gas podría generar fuertes sobrecostos en el sistema eléctrico. El especialista señaló que, aunque se mantiene el suministro de electricidad, los costos de generación se han incrementado significativamente.

Santiváñez indicó en Canal N que el comunicado de Osinergmin transmite un mensaje positivo al asegurar el abastecimiento energético y descartar incrementos inmediatos para usuarios residenciales. Sin embargo, sostuvo que existen aspectos críticos que no se mencionan y que podrían tener impactos económicos en distintos sectores.

Según explicó, ante la interrupción del suministro de gas natural se viene utilizando la denominada reserva fría, que opera con diésel. Esta situación, indicó, eleva considerablemente los costos de generación eléctrica.

Santiváñez explicó que el precio de la energía en el mercado de corto plazo se incrementó de forma abrupta tras la falla detectada en el sistema de transporte de gas. Según detalló, el costo pasó de alrededor de 80 soles por megavatio hora a cerca de 1,780 soles en menos de 48 horas.

De acuerdo con el especialista, este incremento responde al uso de combustibles alternativos más costosos para mantener la generación eléctrica. Añadió que el problema se agrava porque actualmente no existe una norma que administre las situaciones de emergencia en el mercado eléctrico.

El experto señaló que anteriormente existían mecanismos regulatorios que permitían distribuir los sobrecostos entre todos los usuarios mediante cargos en el sistema eléctrico. Sin embargo, indicó que esas disposiciones fueron derogadas y actualmente no hay un esquema similar vigente.

Sectores productivos podrían enfrentar mayores costos

El presidente de la Asociación de Consumidores de Gas en el Perú sostuvo que los mayores impactos se sentirían principalmente en los usuarios del mercado libre de electricidad. Según explicó, en este grupo se encuentran sectores como la minería, la industria y la agroindustria.

Santiváñez indicó que muchas empresas tienen contratos que trasladan directamente los costos del mercado eléctrico de corto plazo. Por ello, advirtió que el incremento de los precios de generación podría reflejarse en mayores costos de producción.

Asimismo, señaló que estos sobrecostos eventualmente podrían trasladarse a los precios de bienes y servicios. Según explicó, los costos de energía y combustible forman parte de la estructura de producción de muchos productos que llegan al mercado.

El presidente de la Asociación de Consumidores de Gas en el Perú dijo que los mayores impactos se sentirían principalmente en los usuarios del mercado libre de electricidad. (Foto: Violeta Ayasta | GEC)

Pedido de medidas de emergencia ante la crisis energética

Ante este escenario, Santiváñez pidió que el Gobierno apruebe un decreto de urgencia que permita estabilizar los costos del mercado eléctrico. Según indicó, una medida similar fue aplicada en el pasado para enfrentar situaciones de emergencia en el sistema energético.

El especialista explicó que, sin una intervención regulatoria, el costo de la generación más cara terminaría valorizando toda la producción eléctrica del país. De acuerdo con sus estimaciones, el sobrecosto del sistema podría alcanzar varios millones de soles por hora.

Finalmente, Santiváñez señaló que la crisis actual también evidencia debilidades en el sistema energético nacional. Según indicó, la matriz eléctrica del país depende en gran medida del gas natural de Camisea, por lo que eventos como el ocurrido en el gasoducto exponen la falta de sistemas de respaldo y redundancia en el suministro.