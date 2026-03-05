El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ángelo Victorino, brindó detalles del mercado energético en el país, en el quinto día posterior a la deflagración ocurrida en Megantoni, provincia de La Convención (Cusco), por la fuga de gas en un ducto del sistema operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Victorino detalló que, de los 800 millones de pies cúbicos diarios de capacidad que suele atenderse, actualmente solo está cubriéndose casi 70 millones de pies cúbicos, alrededor del 9% del total .

“La situación ha sido brutal”, anotó la tarde de este jueves 5 de marzo, ante el Pleno del Congreso de la República.

Esta cifra se alinea con lo dicho desde Cálidda. Su gerente general, Martín Mejía, indicó que, actualmente, en Lima y Callao se cuenta solo con el 8% de gas natural.

Toda esta situación, explicó el ministro, obligó a “racionar” el suministro de gas natural, priorizando el uso residencial.

“Se ha priorizado a las amas de casa. En segundo lugar, se prioriza para el funcionamiento del transporte masivo, el Metropolitano, luego para hospitales y las atenciones en el sistema de salud”, sostuvo. A su vez, descartó que, actualmente se esté exportando gramo alguno de gas.

“Todo se destina a la reserva para los 14 días que demorará, según TGP, la reparación del ducto”, subrayó.