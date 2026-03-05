Minem declara estado de emergencia y dispone racionamiento de gas natural. (Foto: Cálidda)
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El , en el quinto día posterior a la deflagración ocurrida en Megantoni, provincia de La Convención (Cusco),

Victorino detalló que, de los 800 millones de pies cúbicos diarios de capacidad que suele atenderse, actualmente solo está cubriéndose casi 70 millones de pies cúbicos, alrededor del 9% del total.

“La situación ha sido brutal”, anotó la tarde de este jueves 5 de marzo, ante el Pleno del Congreso de la República.

LEA TAMBIÉN: PCM: aún no hay certeza sobre cuánto tardará reparación de ducto de gas natural

Esta cifra se alinea con lo dicho desde Cálidda. Su gerente general, Martín Mejía, indicó que, actualmente, en Lima y Callao se cuenta solo con el 8% de gas natural.

Toda esta situación, explicó el ministro, obligó a “racionar” el suministro de gas natural, priorizando el uso residencial.

“Se ha priorizado a las amas de casa. En segundo lugar, se prioriza para el funcionamiento del transporte masivo, el Metropolitano, luego para hospitales y las atenciones en el sistema de salud”, sostuvo. A su vez, descartó que, actualmente se esté exportando gramo alguno de gas.

“Todo se destina a la reserva para los 14 días que demorará, según TGP, la reparación del ducto”, subrayó.

LEA TAMBIÉN: Industriales en jaque por falta de gas: “reemplazos” del combustible elevarían costos

