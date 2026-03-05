El Pleno del Congreso aprobó invitar al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, para que informe sobre la situación del gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) y las medidas adoptadas por el Ejecutivo frente a la interrupción del suministro de gas natural en el país.

La moción dispone que el titular del Ministerio de Energía y Minas acuda al Parlamento hoy a las 16:00 horas para explicar las causas del incidente ocurrido en el sistema de transporte de gas natural de Camisea, así como su impacto económico y las acciones de contingencia implementadas por el Gobierno.

El pedido surge luego de la rotura de un tramo del gasoducto operado por TGP en el distrito de Megantoni, región Cusco, ocurrida el 1 de marzo. El incidente provocó una deflagración y la interrupción parcial del transporte de gas natural desde el yacimiento de Camisea hacia la costa, lo que derivó en una reducción significativa del suministro para diversos sectores del país.

Ante esta situación, el Ministerio de Energía y Minas declaró en emergencia el abastecimiento de gas natural por un periodo de 14 días y dispuso medidas de racionamiento para priorizar el suministro a hogares, transporte público y actividades esenciales.

La interrupción del ducto ha generado impactos en el transporte -especialmente en vehículos que utilizan gas natural vehicular (GNV)-, en la industria y en la generación eléctrica, sectores que dependen en gran medida del gas de Camisea.

La moción fue impulsada por el congresista José Luna Gálvez, quien señaló que la situación afecta directamente a transportistas, hogares e industrias, por lo que el Parlamento requiere conocer las causas técnicas del incidente y las medidas adoptadas para restablecer el servicio.

Asimismo, los legisladores buscan que el ministro Alfaro detalle los planes de contingencia del Ejecutivo para garantizar el abastecimiento energético y evitar que la crisis derive en un aumento de costos para el transporte, la producción industrial y la generación eléctrica.