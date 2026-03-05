La Junta de Portavoces del Congreso de la República acordó los dictámenes de proyectos de ley y mociones que serán debatidos en la sesión plenaria programada para este jueves 5 de marzo.

La reunión se llevó a cabo en la sala Grau del Palacio Legislativo y fue conducida por el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón.

Entre los temas priorizados figura el Proyecto de Ley (PL) 11915, que plantea fortalecer el uso y registro de la historia clínica electrónica; así como el PL 7362, referido a la promoción de la salud y prevención de enfermedades cardiovasculares, en condición de insistencia.

LEA TAMBIÉN: ComexPerú rechaza proyecto que busca homologar pensiones de maestros jubilados con sueldo de docentes activos

También se incluyó el PL 3864, que propone garantizar el pago de pensiones para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del país, cuya autógrafa fue observada.

En materia educativa, se debatirá el PL 11999, que crea la Universidad Nacional Intercultural de Nauta (UNIN) en el distrito de Nauta, Loreto; y el PL 7891, que propone la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Puquio Lucanas (UNAPUL), en Ayacucho.

Asimismo, fue priorizado el PL 4981, que modifica la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, para ampliar la cobertura a hijos solteros mayores de edad que cursen estudios superiores o técnicos, también en insistencia.

La agenda incluye además el PL 11558, que regula las funciones y competencias del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet); y el PL 4156, que autoriza el nombramiento progresivo del personal contratado bajo la modalidad de locación de servicios en el Ministerio de Salud, sus organismos públicos y unidades ejecutoras de salud de gobiernos regionales y locales.

La Junta de Portavoces del Congreso de la República definió la lista de proyectos y mociones que serán debatidos en la sesión plenaria del jueves 5 de marzo. Foto: Congreso.

De igual forma, se debatirá el PL 9469, que declara de interés nacional la creación de empresas regionales de servicio público de electricidad en Apurímac y Madre de Dios; el PL 4545, que modifica el Decreto Legislativo 1133 para el ordenamiento del régimen de pensiones del personal militar y policial, en insistencia; y el PL 12094, que propone declarar el 15 de agosto como Día Nacional de las Sociedades de Beneficencia, entre otras iniciativas.

Moción para citar a ministro

La Junta de Portavoces también priorizó la Moción de Orden del Día 21506, que plantea invitar al ministro de Energía y Minas, Ángelo Victorino Alfaro Lombardi, a fin de que informe ante el Pleno sobre las causas, el impacto y las acciones adoptadas tras el siniestro ocurrido en un gasoducto operado por Transportadora de Gas del Perú, en el distrito de Megantoni, Cusco.

Con ello, el Parlamento definió los principales asuntos que marcarán el debate legislativo de esta semana.