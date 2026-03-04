A Milagros Jáuregui se le atribuye exponer públicamente a menores víctimas de abuso, a través de fotografías en redes sociales y otros. Comisión de Ética aprobó iniciar investigación. Foto: Congreso.
La Comisión de Ética aprobó este miércoles iniciar una investigación contra la , por la presunta vulneración a la ética parlamentaria vinculada a la exposición pública a menores abusadas.

A Jáuregui se le atribuye , que fueron acogidas en su refugio “La Casa del Padre”.

Cabe mencionar que la parlamentaria Janet Rivas (Perú Libre) presentó un recurso de reconsideración a la votación. En consecuencia, este pedido quedará pendiente y será resuelto en la próxima sesión de la comisión.

En declaraciones a la prensa, Jauregui calificó como “falsas” las versiones que señalan que en el centro de refugio vinculado a su entorno se obligue a menores de edad a dar a luz.

“Han querido distorsionar todo diciendo que las niñas estaban obligadas a dar a luz. Eso es mentira, porque eso solo le corresponde al MIMP y a las UPE (Unidades de Protección Especial) del Estado. Las casas de refugio son las que reciben lo que el Estado les da para que las ayuden a cuidarse mientras se hace la reintegración a toda su familia. No hay nada de malo, esas mismas fotos están en la plataforma del Ministerio de la Mujer porque las chicas están con el rostro borrado y no se ponen los nombres”, manifestó la congresista, negando que se haya puesto en peligro la identidad de las jóvenes.

En otro momento, mencionó explícitamente a las congresistas Flor Pablo, Ruth Luque y Susel Robles como las personas que estarían detrás de lo que considera una distorsión de la información para fines políticos.

“Si ellas son tan defensoras de la niñez, por qué no abren un hogar y ayudan al Estado a mantener a los niños en extrema pobreza. Por qué tiran piedras que han dado todo para cuidar a las niñas peruanas en alimentos y educación”, añadió.

Caso Alcarraz

La misma suerte corrió la , luego que se aprobara el informe de calificación donde se declara procedente la denuncia, con lo que se inicia la etapa de investigación por presunta falta en agravio de un trabajador del SAT.

Alcarraz es acusada de agredir a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT). “¿Cuál abuso de poder? ¿Qué (...) estás hablando?”, se le escucha decir mientras, según imágenes de Cuarto Poder, propinaba golpes al funcionario que grababa la escena.

Comisión también aprobó inciar etapa de investigación a la congresista Kira Alcarraz, por presunta falta en agravio de un trabajador del SAT. Foto: Congreso.
