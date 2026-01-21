La Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal abrió una investigación preliminar contra la congresista Kira Alcarráz por el presunto delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, con la agravante de ser funcionaria pública. El caso está relacionado con una intervención del SAT el pasado 5 de enero.

Según la denuncia, Alcarráz agredió al trabajador Juan Carlos de la Vía cuando este intentaba ejecutar una orden de captura contra su camioneta. El incidente fue registrado en video por personal del SAT y difundido por el programa Cuarto Poder, informó Canal N.

Informe policial confirma agresión física y amenazas

El informe policial recogido en la comisaría de San Juan de Miraflores indica que la parlamentaria habría propinado golpes en el rostro al trabajador, causándole una tumefacción (hinchazón) leve, además de arrebatarle el celular y amenazarlo con que perdería su empleo en el SAT.

La disposición fiscal, firmada el 9 de enero, dispone un plazo de 60 días para las diligencias preliminares. La fiscal a cargo del caso es Patricia Benavides, exfiscal de la Nación.

Fiscalía recoge videos y programará declaraciones

La investigación incluye la visualización de las grabaciones captadas durante la intervención, la toma de declaraciones a la congresista, al agraviado y a testigos, además de una diligencia de verificación en el lugar de los hechos.

De confirmarse la acusación, la pena por este delito con agravante podría ser de entre 4 y 8 años de prisión.