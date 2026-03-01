La Comisión de Ética del Congreso de la República evaluará mañana los casos de las congresistas Milagros Jáuregui (Renovación Popular) y Kira Alcarraz (no agrupada).

La sesión que se iniciará a las 2:00 p.m. estará encabezada por Elvis Vergara (Acción Popular).

A Jáuregui se le atribuye exponer públicamente a menores víctimas de abuso, a través de fotografías en redes sociales y otros, que fueron acogidas en su refugio “La Casa del Padre”.

Actualmente, la legisladora de Renovación Popular postula a la reelección como diputada.

Kira Alcarraz es acusada de agredir a un trabajador del SAT.(Foto: Archivo GEC)

Alcarraz, en tanto, es acusada de agredir a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT). “¿Cuál abuso de poder? ¿Qué (...) estás hablando?”, se le escucha decir mientras y, según imágenes de Cuarto Poder, propinaba golpes al funcionario que grababa la escena.