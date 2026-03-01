A Milagros Jáuregui se le atribuye exponer públicamente a menores víctimas de abuso, a través de fotografías en redes sociales. (Foto: Congreso)
A Milagros Jáuregui se le atribuye exponer públicamente a menores víctimas de abuso, a través de fotografías en redes sociales. (Foto: Congreso)
La Comisión de Ética del Congreso de la República evaluará mañana los casos de las congresistas(Renovación Popular)

La sesión que se iniciará a las 2:00 p.m. estará encabezada por Elvis Vergara (Acción Popular).

A Jáuregui se le atribuye exponer públicamente a menores víctimas de abuso, a través de fotografías en redes sociales y otros, que fueron acogidas en su refugio “La Casa del Padre”.

como diputada.

Alcarraz, en tanto, es acusada de agredir a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT). “¿Cuál abuso de poder? ¿Qué (...) estás hablando?”, se le escucha decir mientras y, según imágenes de Cuarto Poder, propinaba golpes al funcionario que grababa la escena.

