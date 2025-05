Kallpa Generación, la mayor empresa generadora de electricidad del Perú, continúa apostando por las energías renovables en el sur del país. Arequipa es uno de los destinos elegidos para esta estrategia, donde ya impulsa tres proyectos solares, tales como Sunny, Characato y San Martín, este último en alianza con la compañía Solarpack. Ahora, se suma una tercera iniciativa, que acaba de recibir autorización estatal para iniciar su desarrollo. ¿De qué se trata?

Se trata del proyecto Central Eólica Tanaka, que acaba de obtener una concesión temporal por parte del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para el desarrollo de estudios de factibilidad. La autorización fue oficializada esta mañana mediante una resolución ministerial publicada en el boletín de normas legales diario oficial El Peruano.

Con este permiso, Kallpa podrá realizar estudios técnicos durante un plazo de 24 meses en los distritos de Acarí y Yauca, provincia de Caravelí, donde se proyecta instalar un parque eólico con una capacidad estimada de 403 megavatios (MW).

Además, contaría con una línea de transmisión para las torres de los aerogeneradores, plataformas de montaje, canalizaciones para la instalación de los circuitos de media tensión, instalación de fibra óptica, cable de tierra, un edificio operación y control, entre otros.

De acuerdo con el expediente técnico revisado por el Minem, la empresa cumplió con todos los requisitos legales establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento. No obstante, la resolución ministerial advirtió que, si al finalizar el plazo establecido no se presentan los estudios comprometidos o no se cumple el cronograma aprobado, el Estado podrá ejecutar las garantías otorgadas, asegurando así el cumplimiento de los compromisos asumidos por la compañía.

Sunny, Characato y San Martín: los otros

A la par de la recién autorizada central eólica Tanaka, Kallpa Generación continúa ampliando su portafolio de energías renovables con una serie de proyectos solares al sur del país. Así, a comienzos de 2025, la empresa anunció la colocación de bonos por US$ 500 millones para financiar parte de la construcción de su proyecto solar Sunny, que contará con una capacidad instalada de 309 megavatios (MW) y se ubicará también en la región de Arequipa.

En el mismo departamento, Kallpa impulsa la central solar fotovoltaica Characato, con una capacidad de 30 MW y una inversión estimada en US$ 30 millones. A estos proyectos se suma San Martín, desarrollado en alianza con la empresa Solarpack, que será la mayor planta de energía solar del Perú, con una potencia total de aproximadamente 300 MW.

La expansión no se detiene en Arequipa. A finales de 2024, el Minem otorgó a Kallpa una concesión temporal para realizar estudios de factibilidad de los proyectos Pampa Salinas I y Pampa Salinas II, dos plantas solares fotovoltaicas ubicadas en la región Moquegua.

Pampa Salinas I, con una capacidad instalada proyectada de 234 MW, se situará en el distrito de El Algarrobal, provincia de Ilo. Por su parte, Pampa Salinas II, con la misma capacidad estimada, estará localizada en la provincia de Mariscal Nieto. Paralelamente, Kallpa obtuvo la aprobación del Minem para realizar estudios sobre la central eólica Norteño (Lambayeque), un proyecto que contará con 23 aerogeneradores de 5.7 MW cada uno, alcanzando una capacidad instalada total de 131.1 MW.