Un reciente video registrado en el Santuario Histórico de Machupicchu volvió a evidenciar el buen estado de conservación de este ecosistema y su importancia para la supervivencia del oso andino en el Perú.

Las imágenes muestran a una osa junto a su cría desplazándose entre árboles del bosque montano, en un comportamiento natural pocas veces registrado en estado silvestre. El material fue captado dentro del área natural protegida y constituye un nuevo registro para el monitoreo de esta especie emblemática de los Andes amazónicos.

Actualmente, las investigaciones estiman una población aproximada de 70 osos andinos en buen estado de conservación dentro del Santuario Histórico de Machupicchu, consolidándolo como uno de los refugios más importantes para esta especie emblemática de los Andes amazónicos.

Estos resultados responden al trabajo que el Sernanp impulsa junto a organizaciones aliadas como Spectacled Bear Conservation Society (SBC), que desde 2022 desarrolla investigaciones mediante cámaras trampa y collares satelitales para conocer con mayor precisión los patrones de desplazamiento, comportamiento y uso del hábitat del oso andino.

Santuario aplica metodologías de monitoreo

Desde 2015 el Santuario aplica metodologías de monitoreo basadas en modelos de ocupación, determinando que la especie utiliza más del 87% del área natural protegida. Este indicador confirma la alta conectividad ecológica y la calidad de los ecosistemas presentes en Machupicchu.

El reciente registro audiovisual se suma además a otros avistamientos reportados en distintos sectores del santuario, incluida la presencia de osos andinos cerca de la línea férrea y en los alrededores del poblado de Machupicchu.

Uno de los casos que más llamó la atención ocurrió en el sector de Parahuachayoq, donde fue registrada una osa acompañada de dos oseznos cerca de los rieles del tren. Al respecto, Roberto Quispe, especialista de control, vigilancia y monitoreo biológico del Santuario Histórico de Machupicchu del Sernanp, precisó que los estudios desarrollados desde el año 2016 evidencian que la vía férrea no constituye una barrera significativa para el desplazamiento natural de la especie dentro del área natural protegida.

“Existen registros continuos de machos y hembras utilizando distintos sectores vinculados a la vía férrea y desplazándose entre ambas márgenes del río Vilcanota como parte de sus rutas naturales de tránsito”, explicó.

En el marco de la gestión adaptativa, el Sernanp viene coordinando con la empresa Ferrocarril Trasandino S.A. (FTASA) la implementación de medidas preventivas, como señalización y protocolos de alerta para operadores ferroviarios, a fin de reducir riesgos y/o accidentes ante posibles avistamientos de fauna silvestre.