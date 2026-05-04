La gente se congrega a las puertas del Café Central en su última noche, el 15 de abril. Fotógrafo: Emilio Parra Doiztua/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Un cuarteto de jazz alcanzó su crescendo entre vítores y aplausos en una sala abarrotada del barrio de las Letras, en pleno centro de Madrid. El 14 de abril no fue un día cualquiera en este emblemático club de jazz con 44 años de historia. Al Café Central le quedaban 24 horas para cerrar sus puertas definitivamente.

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