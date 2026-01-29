Aranwa, cadena hotelera del Grupo San Pablo, proyecta su ingreso a Lima. Foto: Aranwa
Aranwa, cadena hotelera del Grupo San Pablo, proyecta su ingreso a Lima. Foto: Aranwa
Con casi 20 años de operaciones, la cadena hotelera del Grupo San Pablo, Aranwa Hotels Resorts & Spas, que al cierre de 2025 opera en cinco destinos —cuatro hoteles en Cusco y establecimientos en Arequipa, Paracas (Ica) y Vichayito (Piura)—, comienza a dar pasos firmes hacia su internacionalización con la apertura, en el último trimestre de 2025, de su nuevo hotel en Costa Rica. ¿Qué planes se ha trazado para este año? Su gerente general, Gonzalo Calderón Borja, adelantó a Gestión los próximos movimientos de la firma, que además empieza a mirar a Lima como un nuevo destino para sus futuras aperturas.

