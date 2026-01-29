Respecto a 2025, el ejecutivo indicó que fue un año positivo para la cadena, marcado por la apertura de dos nuevos hoteles en Cusco (Nodo Garcilaso y Nodo Santa Teresa) y de un nuevo espacio en el Caribe, específicamente en Costa Rica: Aranwa Sarapiquí Lodge. A ello se sumaron la remodelación de su hotel emblema en Paracas y la renovación de su establecimiento en Vichayito, que ya se encuentra listo para su reapertura en febrero.

LEA TAMBIÉN Cinco hoteles premium más en Perú: Aranwa alista expansión para los próximos cuatro años

“El gran paso que hemos dado es que somos la primera y única cadena peruana nacida en el Perú que ya tiene un hotel operando en el extranjero. Desde septiembre estamos con un hotel en medio de la jungla de Costa Rica, en la zona de Sarapiquí ”, sostuvo. El ecolodge de la cadena cuenta con 40 habitaciones y, según explicó el directivo, les está permitiendo ampliar su alcance, tanto en el entendimiento de otras realidades como en el aprendizaje de nuevos perfiles de clientes.

Con ello, la cadena cerró 2025 con un crecimiento en rentabilidad de entre 17% y 18% frente a 2024, impulsado por el sólido desempeño de sus principales unidades y las nuevas aperturas. “El hotel del Valle Sagrado (Cusco) ha sido nuestro top performer y lo sigue siendo. Está teniendo un verano extraordinario para el destino; normalmente es temporada baja, pero nosotros no la estamos sintiendo”, aclaró.

LEA TAMBIÉN Los destinos preferidos por los peruanos en el último mes del año

Nodo Garcilaso y Nodo Santa Teresa: las dos nuevas incorporaciones de Aranwa en Cusco durante 2025. Foto: Aranwa

Lo que viene en 2026: Costa Rica y Arequipa

En relación con las dos recientes aperturas en Cusco, la cabeza de Aranwa precisó que, si bien se trata de hoteles pequeños de tres estrellas, uno de los objetivos trazados es elevar su categoría a cuatro estrellas. “Eso nos va a tomar un poco más de tiempo”, afirmó. Para ello, la cadena viene trabajando con proyectistas especializados, con el objetivo de consolidar un hub de hoteles en Cusco, considerando que con estas incorporaciones su oferta en ese destino se eleva a cuatro establecimientos.

En el corto plazo, los principales hitos estarán vinculados a nuevas aperturas y al proceso de internacionalización. “Hacia el último trimestre de este año vamos a tener un nuevo boutique hotel en Arequipa. Pero lo más fuerte sigue siendo el tema de la internacionalización”, señaló.

LEA TAMBIÉN Aranwa Hotels y su plan por engrosar su portafolio en la costa y sierra del país

En ese sentido, destacó la operación del ecolodge en Costa Rica como un hito para la cadena, ya que, según sus proyecciones, este nuevo espacio permitiría incrementar las ventas en al menos 40% respecto a años anteriores.

Así, las inversiones que se vienen realizando en Costa Rica, que están por encima del US$ 1 millón, apuntan a mejorar la experiencia del huésped sin perder la esencia del proyecto. “Estamos invirtiendo sin quitarle la rusticidad al hotel, pero incorporando los servicios que hoy requiere un ecolodge moderno a nivel mundial”, explicó.

Entre las mejoras se encuentran la implementación de plataformas para el avistamiento de aves, la renovación del restaurante —que busca convertirse en un referente gastronómico de la zona de Heredia y Sarapiquí, cercana a la reserva de Tirimbina— y una propuesta culinaria que combina comida costarricense y peruana.

LEA TAMBIÉN Lavallena, la lavandería industrial que mira hospitales e industria de regiones para crecer

Respecto al nuevo establecimiento en Arequipa, aclaró que este se desarrollará en la histórica casona Ricketts, un inmueble patrimonial que albergará un boutique hotel cinco estrellas. La inversión estimada bordea los S/ 6 millones y el objetivo es concretar su apertura, con una proyección preliminar, para octubre , aunque el cronograma podría extenderse debido al cuidado que requiere la intervención de este tipo de edificaciones.

Aranwa Paracas culmina su segunda etapa de modernización, con mejoras en infraestructura y servicios. Foto: Aranwa

Lima, el nuevo destino de Aranwa

Sobre sus planes futuros, el gerente general de la cadena hotelera subrayó que el proceso de internacionalización continuará en los próximos años. En el corto plazo, la prioridad estará en consolidar la operación de su ecolodge en Costa Rica, mediante la incorporación de mejoras en servicios e infraestructura. “A mediano plazo no descartamos seguir creciendo en Costa Rica. Estamos evaluando oportunidades tanto en San José como en la zona del Caribe y playas, aunque por ahora se trata de iniciativas preliminares”, acotó.

En el ámbito local, la cadena hotelera del Grupo San Pablo apunta a expandirse en Lima en el mediano plazo. En ese sentido, el ejecutivo adelantó que Aranwa proyecta abrir en 2027 un boutique hotel cinco estrellas en Barranco . “Será un establecimiento pequeño, de entre 13 y 15 habitaciones, cuya apertura está prevista para el primer trimestre del año. El proyecto se encuentra en su etapa final de definición, por lo que aún no se ha estimado el monto de inversión”, precisó.

De manera complementaria, agregó que la cadena cuenta con un terreno en Surco, ubicado cerca de la embajada de Estados Unidos, donde planea desarrollar un hotel de gran escala . “Este proyecto contempla más de 140 habitaciones, un centro de convenciones y una amplia plataforma de alimentos y bebidas. Está previsto iniciar obras hacia fines de 2027 o inicios de 2028 y se perfila como el flagship de la organización”, señaló.

Con proyectos en marcha en Costa Rica, Arequipa y diversas regiones del país —que incluyen procesos de modernización—, Aranwa prevé que 2026 vuelva a ser un año de crecimiento a doble dígito, incluso en un contexto electoral. “Estamos siendo bastante agresivos en todos los destinos. La idea es pasar de una rentabilidad promedio de 11% a superar el 15% este año, sumando todos los hoteles”, remarcó.

En paralelo a las aperturas, la cadena continuará durante los próximos 12 meses con la modernización de sus principales activos. Este año está previsto iniciar un proceso de renovación en el hotel del Valle Sagrado (Cusco), mientras que en Paracas (Ica) se culminará la segunda etapa de modernización, que incluye mejoras en la zona infantil, la incorporación de una piscina temperada y renovaciones en el spa y el gimnasio.