Lavallena Lavandería Industrial se encuentra ubicado en Chorrillos. (Foto: Lavallena)
Mayumi García
Mayumi García

A meses de ser inaugurada, Lavallena Lavandería Industrial se ha impuesto importantes metas de facturación de cara al 2026; ello, apalancado en una oferta de servicio que apunta a hoteles, clínicas y hospitales, principalmente. Así, la compañía también ha delineado un plan de expansión para Lima y las principales ciudades del interior del país en los siguientes años.

