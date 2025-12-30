Mauricio Zuazo, CEO & Founder en Lavallena, manifestó que la empresa actualmente tiene como clientes a cuatro cadenasdel sector hotelero; sin embargo, mantienen conversaciones para ampliar la cartera en los primeros meses del 2026. De hecho, además, de hoteles, hospitales y clínicas, el objetivo es también brindar servicios al sector al rubro industrial en general.

“Oficialmente hemos salido al mercado en setiembre último con esta lavandería industrial de gran envergadura, que por su capacidad creemos que es la más grande del Perú. Estamos empezando con una capacidad instalada de 30 toneladas al día, pero en nuestros planes está ampliarla a 40 toneladas por día”, adelantó el ejecutivo.

Con una extensión de 2,500 metros cuadrados (m2), la planta de Lavallena se encuentra situada en Chorrillos, siendo que su implementación a la fecha ha demandado una inversión de US$ 4 millones; no obstante, con la ampliación de capacidad a 40 toneladas por día al 2027, el desembolso total alcanzaría los US$ 6 millones.

Mauricio Zuazo, CEO & Founder en Lavallena. (Foto: Lavallena)

Expansión de Lavallena

Zuazo señaló que el aumento de capacidad estará en línea con la demanda del servicio, de tal manera la finalidad es también ampliar la cobertura de la lavandería a Lima periferias, donde se encuentra un sector importante en requerimiento de lavado industrial.

“Nuestro objetivo es darle servicios a hospitales y los grandes se encuentran en las periferias. Entonces, por cercanía llegariamos a estos distritos, mirando a la zona norte y al sur. Por temas logísticos, si la capacidad actual que tenemos permite atender esos mercados estamos perfectos, pero en el momento en que pasemos nuestras 30 toneladas diarias, probablemente, tengamos que evaluar acercarnos a nuestros clientes para reducir también ese costo logístico y obtener mayores eficiencias”, explicó.

A ello, el ejecutivo agregó que planifican lo que será su expansión a provincias, especialmente, a ciudades como Cusco, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, cuya fortaleza son sus actividades turísticas e industriales.

“Son ciudades donde hay industria y si bien nuestro mercado primario son los hoteles y hospitales, también queremos penetrar en ese rubro (industria) donde estamos cerrando algunos acuerdos. Nosotros tenemos un lavado; por ejemplo, para la industria farmacéutica que es súper atractivo, dado que ofrecemos una sanitización de la ropa casi al 100%, diferenciando y nunca mezclando la ropa sucia de la ropa limpia”, detalló.

Finalmente, Zuazo proyectó que la facturación del 2026 será de aproximadamente US$ 12 millones y al 2027, dicho monto se duplicaría. “Serán ingresos progresivos, impulsado en un 40% por el sector hotelero, un 40% hospitales y un 20% industria”, finalizó.