Con más de 30 años en el mercado, ALBUS se distingue por protocolos normados, auditorías constantes y un modelo de negocio que prioriza la inocuidad de cada prenda.
Con más de 30 años en el mercado, ALBUS se distingue por protocolos normados, auditorías constantes y un modelo de negocio que prioriza la inocuidad de cada prenda.
Redaccion Empresas G
mailRedaccion Empresas G

ALBUS S.A.C. es una empresa peruana que desde 1992 se dedica a la , consolidándose como un referente en procesos técnicos para sectores regulados. Con más de tres décadas en el mercado, la compañía ha definido una propuesta clara: priorizar la inocuidad de las prendas y garantizar su trazabilidad.

El gerente general, Carlos Gonzáles, explica que la empresa ha diseñado protocolos documentados que registran cada etapa del servicio. “Nos diferenciamos porque garantizamos inocuidad y trazabilidad completa de cada prenda”, sostiene. Esta visión le ha permitido a ALBUS trabajar con industrias farmacéuticas, alimentarias, mineras e instituciones privadas que requieren controles estrictos y permanentes.

LEASE TAMBIÉN: Electrolux y artefactos “pet-friendly”: nuevos hogares y meta en rubro de lavadoras


Procesos certificados para clientes regulados

La compañía no atiende hospitales ni clínicas, una decisión estratégica orientada a evitar riesgos de cruzada. Su enfoque es atender únicamente a industrias que requieren uniformes y prendas libres de contaminantes, lo que asegura el cumplimiento de estándares internacionales.

Las operaciones de ALBUS están respaldadas por certificaciones como la y por la aplicación de normativas de DIGEMID(APEMED), DIGESA, Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), de Almacenamiento (BPA), Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) y BRCGS. Esto les permite entregar evidencia documental que respalda a sus clientes en auditorías internas y externas, reforzando la confianza en el servicio.

LEASE TAMBIÉN: Buenas prácticas y funciones clave del presidente del Directorio para una gestión eficaz

Un modelo que apuesta por la trazabilidad

Cada lote de prendas es identificado por cliente y procesado bajo parámetros técnicos de lavado, , secado y doblado. El control incluye uso de vapor seco, temperatura regulada y minimización del contacto humano.

Con este modelo, ALBUS ofrece un servicio que no solo responde a la necesidad operativa de sus clientes, sino que también los acompaña en el cumplimiento normativo. En un mercado altamente competitivo, la compañía proyecta seguir creciendo al mismo ritmo que sus clientes industriales, consolidando su propuesta de valor en base a seguridad, y cumplimiento técnico.

TE PUEDE INTERESAR

SubasCars impulsa la transformación digital en las subastas de autos seminuevos en Perú
Kett Club Perú, una propuesta que integra cuerpo, mente y propósito
Grupo Invictus: ecosistema inmobiliario con visión regional y modelo educativo de inversión

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.