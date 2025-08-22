ALBUS S.A.C. es una empresa peruana que desde 1992 se dedica a la lavandería industrial, consolidándose como un referente en procesos técnicos para sectores regulados. Con más de tres décadas en el mercado, la compañía ha definido una propuesta clara: priorizar la inocuidad de las prendas y garantizar su trazabilidad.

El gerente general, Carlos Gonzáles, explica que la empresa ha diseñado protocolos documentados que registran cada etapa del servicio. “Nos diferenciamos porque garantizamos inocuidad y trazabilidad completa de cada prenda”, sostiene. Esta visión le ha permitido a ALBUS trabajar con industrias farmacéuticas, alimentarias, mineras e instituciones privadas que requieren controles estrictos y auditorías permanentes.





Procesos certificados para clientes regulados

La compañía no atiende hospitales ni clínicas, una decisión estratégica orientada a evitar riesgos de contaminación cruzada. Su enfoque es atender únicamente a industrias que requieren uniformes y prendas libres de contaminantes, lo que asegura el cumplimiento de estándares internacionales.

Las operaciones de ALBUS están respaldadas por certificaciones como la ISO 9001:2015 y por la aplicación de normativas de DIGEMID(APEMED), DIGESA, Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA), Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) y BRCGS. Esto les permite entregar evidencia documental que respalda a sus clientes en auditorías internas y externas, reforzando la confianza en el servicio.

Un modelo que apuesta por la trazabilidad

Cada lote de prendas es identificado por cliente y procesado bajo parámetros técnicos de lavado, desinfección, secado y doblado. El control incluye uso de vapor seco, temperatura regulada y minimización del contacto humano.

Con este modelo, ALBUS ofrece un servicio que no solo responde a la necesidad operativa de sus clientes, sino que también los acompaña en el cumplimiento normativo. En un mercado altamente competitivo, la compañía proyecta seguir creciendo al mismo ritmo que sus clientes industriales, consolidando su propuesta de valor en base a seguridad, trazabilidad y cumplimiento técnico.