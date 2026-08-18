El diputado Gustavo Segura Figueroa (Renovación Popular) fue elegido presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

Completan la mesa directiva de este grupo de trabajo los diputados Francisco Gatica Vega (Fuerza Popular), como vicepresidente, y José Baella Malca (Renovación Popular), como secretario.

Segura Figueroa manifestó que buscará el fortalecimiento de la instituciones y, sobre todo, contribuir a garantizar la defensa nacional, la seguridad, el bienestar de todos los ciudadanos y especial la seguridad ciudadana.

Adelantó que trabajarán en estrecha coordinación con la Comisión de Defensa del Senado en los temas afines a la defensa nacional y al orden interno.

Además, indicó que tienen un reto muy grande como comisión, ya que el fenómeno El Niño constituye una amenaza recurrente para la seguridad nacional del Perú, por las lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos que ponen en riesgo la vida de miles de ciudadanos y la infraestructura crítica del país.

“Es indispensable articular de manera eficiente las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales para una acción preventiva, oportuna y coordinada”, apuntó Segura Figueroa.

En el ámbito legislativo, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional anunció que concentrará sus esfuerzos en impulsar y perfeccionar aquellas normas que resulten necesarias para luchar contra la inseguridad ciudadana, la extorsión y el sicariato.

El diputado Gustavo Segura Figueroa (Renovación Popular) indicó que se fiscalizará los sistemas de salud y educación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por tratarse de servicios fundamentales para el bienestar de quienes integran estas instituciones y de sus familias.(Foto: Andina)

Fiscalizarán sistemas de salud y educación de las FF.AA. y PNP

Asimismo, indicó que se fiscalizará los sistemas de salud y educación de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por tratarse de servicios fundamentales para el bienestar de quienes integran estas instituciones y de sus familias.

“También prestaremos diaria atención al trabajo que desarrollan instituciones como el Cuerpo General de Bomberos, el Instituto Nacional de Defensa Civil, la Superintendencia Nacional de Migraciones, la SUCAMEC, entre otras entidades, cuya labor resulta fundamental para la seguridad y protección de nuestros ciudadanos”, refirió.