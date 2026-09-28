En el pedido de facultades delegadas se consideran medidas para atender el impacto de El Niño. | Andina
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Redacción Gestión
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La solicitud del Ejecutivo de delegación de facultades legislativas sería rechazada, según se conoció del predictamen de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados que se discutiría.

Más temprano este lunes, se dio cuenta que este grupo de trabajo convocó a una sesión no ordinaria para el martes 29 y miércoles 30 de septiembre. El punto de reunión es continuar con el análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno.

“Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, [esta comisión] recomienda la no aprobación y envío al archivo de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD, RU 10832- CR”, se lee como conclusión del documento de más de 200 páginas.

La presidenta de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores es Giannina Avendaño Vilca, legisladora por Juntos Por el Perú (JPP).

Como se recuerda, el proyecto presentado por el Ejecutivo contempla 66 medidas agrupadas en ocho ámbitos. Estos son: seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas (mypes), promoción del empleo, simplificación administrativa, desarrollo productivo, régimen tributario, reforma y modernización del Estado, y vivienda y saneamiento, referidos a acelerar proyectos de infraestructura social.

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