Vicente Checa, gerente general de Auna Perú, señaló que una de estas innovaciones alude al robot Auni, que es un dispositivo con funciones de habla y movimiento para interacción, principalmente, con pacientes pediátricos oncológicos. Las bondades de este equipo incluso permiten la explicación de los procedimientos al paciente.

“Es un pequeño robot con diferentes funciones, cuyo objetivo en esta etapa es acompañar al niño e interactuar de manera bastante lúdica. Por ejemplo, a través de cuentos y conversaciones suele reducir los niveles de ansiedad o resistencia emocional que son naturales para cualquier paciente pediátrico internado. También es de apoyo con los familiares, a quienes ayuda a controlar la tensión o el estrés propio de la situación”, destacó el ejecutivo.

Robot Auni se encuentra implementado en Clínica Delgado.

La iniciativa del robot Auni surge de un grupo de jóvenes emprendedores que en alianza con Auna desarrollaron esta tecnología, afianzados en el entrenamiento a la inteligencia artificial (IA). En este ejercicio participó un equipo multidisciplinario de Auna, integrado por profesionales de enfermería, psicología, medicina, entre otras áreas, que proporcionaron la información para la retroalimentación de esta plataforma.

“El propósito de Auni es transformar el entorno médico, que suele ser intimidante para los niños y convertirlo en un espacio de juego, alivio y empatía. Hemos tenido un periodo de marcha blanca con el robot y, en esta primera etapa, ya está implementado en Clínica Delgado”, refirió el vocero.

Implementan operaciones robotizadas

La segunda tecnología instalada por Auna también se concentra en Clínica Delgado y se orienta a Versius Plus, una plataforma robótica que permite mejorar la experiencia de los pacientes que se someten a cirugías de alta complejidad. “Me refiero a operaciones como colectomías por cáncer de colon o prostatectomías, que son cirugías muy delicadas que requieren un control muy preciso en el procedimiento. Ahí vemos valor y un impacto directo sobre la recuperación de nuestro paciente”, expresó Checa.

Dicha innovación, proveniente de Reino Unido, es una plataforma especializada que permite en la etapa quirúrigica hacer incisiones pequeñas y precisas en el hospitalizado. Esto recae en una reducción del dolor postoperatorio, menor sangrado; además, de una reducción de la estancia hospitalaria de alrededor del 40%.

“El robot está compuesto por cuatro brazos independientes y compactos que imitan el movimiento humano y que se acomodan, según las necesidades de la cirugía y del paciente. Mientras, el cirujano dirige toda la acción quirúrgica desde una consola, donde por medio de una pantalla tiene visibilidad completa y directa de su paciente”, precisó.

Cirujanos, enfermeras y otros profesionales de salud de Auna completaron una certificación en la Universidad de San Martín de Porres para el manejo de Versius Plus.

Checa manifestó que si bien en este momento la cirugía robótica está centralizada en operaciones oncológicas abdominales y de urología, en el tiempo esta tecnología se usará en otras especialidades oncológicas y, posteriormente, también se evaluará otros procedimientos. De momento, el ejecutivo prefirió mantener en reserva el costo de esta innovación presente en países como Italia, Alemania; Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México y El Salvador.