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Mayumi García
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El grupo de servicios de salud Auna dueño de Clínica Delgado y Oncosalud contempla la mejora de su oferta a través de la implementación de nuevas fórmulas tecnológicas con impacto directo en el paciente. Así, el holding recientemene ha acogido dos innovaciones que apuntan a incrementar la eficiencia de sus procedimientos oncológicos, principalmente.

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