Cuba reveló que su entidad también espera que el Congreso otorgue las facultades legislativas que solicitó el Ejecutivo. | Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) encuentra en la reorganización y modernización anunciada para el sector Ambiente, al que pertenece, una gran oportunidad de aliviar sus “cuellos de botella”.

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