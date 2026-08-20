El Tramo 4 (Azángaro–Puente Inambari) del Corredor Vial Interoceánico Sur es una de las principales vías para la conectividad entre la sierra y la selva, al enlazar Puno con la Amazonía y facilitar el acceso a Brasil. Esta infraestructura, necesaria para reducir tiempos y costos de transporte e impulsar el comercio en la macroregión sur, es operada por Intersur Concesiones, concesionaria de capitales brasileños. ¿Qué obras se van a ejecutar en el corto plazo?

En detalle, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) aprobó el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentada por Intersur para la ampliación del Canal Progreso de la obra accesoria por seguridad vial del proyecto de mejoramiento del subtramo Asillo–San Antón, en el Corredor Vial Interoceánico Sur – Tramo 4.

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Esta iniciativa contempla una inversión superior a los US$ 14 millones.

La intervención contempla la construcción de una doble calzada, con nueva estructura vial, separador central de concreto, veredas, ciclovía, rampas de acceso y sistema de drenaje. Foto: Andina

Las obras a ejecutar en el Corredor Interoceánico

Entre las principales intervenciones figura la ampliación de la vía existente, donde se construirá una doble calzada. La nueva infraestructura, en detalle, contará con subbase y base granular, carpeta asfáltica y un separador central de concreto.

El proyecto también incorpora infraestructura para peatones y ciclistas, como veredas, una ciclovía, rampas de acceso a viviendas, seis accesos hacia vías locales y un sistema de drenaje mediante cunetas.

Como parte de las obras, asimismo, el Canal Progreso será ampliado mediante la construcción de un canal rectangular de concreto armado de aproximadamente 219 metros de longitud. Además, se levantará un muro de contención de 54 metros para proteger una estructura de captación de agua natural y un poste del tendido eléctrico.

El ITS también contempla la habilitación y ampliación de áreas auxiliares necesarias para la ejecución del proyecto. Entre ellas se encuentran la ampliación vertical y horizontal de la cantera Cañicuto, la implementación de un almacén de cal hidratada en la planta de asfalto, la habilitación de una nueva cantera y un depósito de material excedente (DME). Estas áreas permitirán garantizar el abastecimiento de materiales y la adecuada disposición de excedentes y residuos de obra.

Las obras se desarrollarán en los distritos de San Antón y San Gabán (Puno).

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