Política migratoria japonesa se endurece. Desde el 2027 se exigirá un dominio intermedio del idioma local. Foto: istock
Política migratoria japonesa se endurece. Desde el 2027 se exigirá un dominio intermedio del idioma local. Foto: istock
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Redacción Gestión
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El gobierno dispuso que se eleve en 20 veces el trámite para la residencia permanente, la cual pasó de US$ 63 a US$ 1,268.

En caso de solicitudes presenciales de cambio de estatus de residencia o prórroga del periodo de estancia —que solía valer US$ 37 en promedio (6,000 yenes)—, la tarifa pasa a depender del periodo autorizado, según la Agencia de Servicios de Inmigración.

Desde este jueves, las tarifas pasan de US$ 63 para estancias de hasta 3 meses y US$ 475 para 5 años o más, con varios tramos intermedios como US$ 209 para permisos de un año.

El gobierno nipón decretó también que la residencia permanente tendrá que tramitarse presencialmente, aunque los papeles de cambio de estatus o prórroga tienen tarifas algo menores si se hacen online, con diferencias de hasta US$ 63.

La Agencia de Servicios Migratorios justificó el aumento de las tasas por los costes de examinar las solicitudes y gestionar la entrada y residencia de extranjeros.

Desde abril del 2027, Japón endurecerá los criterios para obtener la residencia permanente, incorporando mayores exigencias económicas y de tiempo de residencia. Foto: difusión
Desde abril del 2027, Japón endurecerá los criterios para obtener la residencia permanente, incorporando mayores exigencias económicas y de tiempo de residencia. Foto: difusión

De esa manera, , la digitalización de los trámites y programas para facilitar la integración de extranjeros.

Japón dispuso que se podrán reducir las tasas a personas con problemas económicos comparables a quienes necesitan asistencia pública y que, además, requieran consideración humanitaria.

Vale acotar que desde abril del 2027, Japón subirá los criterios para obtener la residencia permanente, incorporando mayores exigencias económicas y de tiempo de residencia, así como un dominio intermedio del idioma local.

Con información de EFE.

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