La emisión de pasaportes electrónicos estará temporalmente suspendida este domingo 13 de setiembre en todas sus sedes a nivel nacional, anunció la Superintendencia Nacional de Migraciones.

La medida también alcanzará a la sede ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La interrupción del servicio se realizará desde las 00:00 horas hasta las 4:00 a. m. del domingo, por lo que Migraciones recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias, especialmente a quienes acudan al aeropuerto para realizar el trámite.

Según informó la entidad, durante ese periodo no estarán disponibles los servicios relacionados con la emisión de pasaportes electrónicos.

La suspensión responde a trabajos de mantenimiento del servicio de alojamiento de la infraestructura tecnológica utilizada para la emisión de estos documentos.

Migraciones comunicó la medida a través de sus canales oficiales y reiteró la recomendación a los usuarios que tengan previsto realizar el trámite durante ese horario.

La interrupción será temporal y, una vez culminados los trabajos de mantenimiento, se retomará la atención del servicio de emisión de pasaportes electrónicos.