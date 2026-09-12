La entidad realizará trabajos de mantenimiento y tendrá una interrupción temporal en la atención.| Foto: Andina
La entidad realizará trabajos de mantenimiento y tendrá una interrupción temporal en la atención.| Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La emisión de pasaportes electrónicos estará temporalmente suspendida este domingo 13 de setiembre en todas sus sedes a nivel nacional, anunció la Superintendencia Nacional de Migraciones.

La medida también alcanzará a la sede ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La interrupción del servicio se realizará desde las 00:00 horas hasta las 4:00 a. m. del domingo, por lo que Migraciones recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias, especialmente a quienes acudan al aeropuerto para realizar el trámite.

Según informó la entidad, durante ese periodo no estarán disponibles los servicios relacionados con la emisión de pasaportes electrónicos.

La suspensión responde a trabajos de mantenimiento del servicio de alojamiento de la infraestructura tecnológica utilizada para la emisión de estos documentos.

Migraciones comunicó la medida a través de sus canales oficiales y reiteró la recomendación a los usuarios que tengan previsto realizar el trámite durante ese horario.

La interrupción será temporal y, una vez culminados los trabajos de mantenimiento, se retomará la atención del servicio de emisión de pasaportes electrónicos.

TE PUEDE INTERESAR

Peruana Aviatec apunta a incorporar la manufactura de drones a su cartera
Canciller: Presidenta Fujimori tiene previsto asistir a Asamblea General de la ONU
Partido del Buen Gobierno fija postura sobre viaje de Keiko Fujimori a la Asamblea de la ONU

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.