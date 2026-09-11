El senador Flavio Figallo indicó que su bancada no tiene objeciones con el viaje de Keiko Fujimori al extranjero para participar en la Asamblea General de la ONU. Foto: Captura Canal N
El senador Flavio Figallo indicó que su bancada no tiene objeciones con el viaje de Keiko Fujimori al extranjero para participar en la Asamblea General de la ONU. Foto: Captura Canal N
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Partido del Buen Gobierno no tiene inconvenientes con el viaje de la al extranjero para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, señaló el vocero de dicha bancada, Flavio Figallo.

“Respecto de lo primero, del viaje que usted pregunta, señora presidenta, no tenemos mayores inconvenientes en que este se realice”, declaró Figallo en declaraciones a la prensa sobre la salida de la mandataria.

Partido espera cambios en facultades

En otro momento, Figallo se refirió al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y señaló que su bancada ha conversado sobre el tema con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Según explicó, el premier habría mostrado disposición a reducir el alcance de algunas de las materias y formulaciones incluidas inicialmente en la solicitud del Gobierno.

“El Primer Ministro está de acuerdo en la necesidad de que se bajen ese tipo de formulaciones. Esperamos que así sea”, sostuvo.

El senador indicó que el Partido del Buen Gobierno se mantiene a la espera de una respuesta del Ejecutivo frente a las observaciones planteadas y de una señal favorable para continuar con el diálogo entre el Gobierno y las bancadas del Congreso.

“Estamos a la espera [...] de una actitud, si se quiere, que tiene que generarse y esperamos que esta sea positiva, no solamente para nosotros y para el trabajo adelante de nosotros, sino también para el resto del Congreso”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR

Zulema Tomás será la nueva presidenta de EsSalud, confirma Keiko Fujimori
Congreso: Comisión de Energía y Minas aprueba nuevo plan de trabajo tras cuestionamientos
Cámara de Diputados aprobó citar al titular de la PCM y a los ministros de Defensa e Interior

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.