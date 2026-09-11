El Partido del Buen Gobierno no tiene inconvenientes con el viaje de la presidenta Keiko Fujimori al extranjero para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, señaló el vocero de dicha bancada, Flavio Figallo.

“Respecto de lo primero, del viaje que usted pregunta, señora presidenta, no tenemos mayores inconvenientes en que este se realice”, declaró Figallo en declaraciones a la prensa sobre la salida de la mandataria.

La presidenta Keiko Fujimori viajará al extranjero para participar en las actividades vinculadas a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una salida que requiere la autorización correspondiente del Congreso.

Partido espera cambios en facultades

En otro momento, Figallo se refirió al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y señaló que su bancada ha conversado sobre el tema con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Según explicó, el premier habría mostrado disposición a reducir el alcance de algunas de las materias y formulaciones incluidas inicialmente en la solicitud del Gobierno.

“El Primer Ministro está de acuerdo en la necesidad de que se bajen ese tipo de formulaciones. Esperamos que así sea”, sostuvo.

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El senador indicó que el Partido del Buen Gobierno se mantiene a la espera de una respuesta del Ejecutivo frente a las observaciones planteadas y de una señal favorable para continuar con el diálogo entre el Gobierno y las bancadas del Congreso.

“Estamos a la espera [...] de una actitud, si se quiere, que tiene que generarse y esperamos que esta sea positiva, no solamente para nosotros y para el trabajo adelante de nosotros, sino también para el resto del Congreso”, afirmó.